Τουλάχιστον 1.000 συλλήψεις κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Γαλλία

Χαοτική είναι η κατάσταση που επικρατεί για ακόμα ένα 24ωρο στη Γαλλία. Κατά τη διάρκεια της νύχτας της Παρασκευής 30/6, υπήρξαν σχεδόν 1.000 συλλήψεις, ενώ 80 αστυνομικοί τραυματίστηκαν στα επεισόδια που λαμβάνουν χώρα χωρίς σταματημό πέντε ημέρες μετά τη δολοφονία του 17χρονου Ναέλ από σφαίρα αστυνομικού. Παρ' όλα αυτά, αξιωματούχοι ισχυρίστηκαν ότι η κατάσταση ήταν πιο ήρεμη από ό,τι το προηγούμενο βράδυ σύμφωνα με τον Guardian.

Tonight's clashes between the police and demonstrators in Paris ended with numerous arrests of protest participants, Sputnik's correspondent reports from the scene.

Clashes between police and protesters rage across France. It is not peaceful in Lyon either, while in Marseille 80… pic.twitter.com/GU9S30z46q