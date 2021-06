Τραγικός θάνατος για ανήλικο στη Νότια Καρολίνα - Κατασπαράχθηκε από σκυλιά

Τραγικό θάνατο βρήκε ένα 7χρονο αγόρι στη Νότια Καρολίνα. Το παιδί περπατούσε με τον αδερφό του στη γειτονιά ψάχνοντας τον σκύλο τους όταν δέχθηκε επίθεση από άγρια σκυλιά τα οποία το κατασπάραξαν.

Ο μικρός Shamar Jackson και ο μεγαλύτερος ηλικιακά αδερφός του περικυκλώθηκαν από τα σκυλιά την Κυριακή.

«Δεν μπορούσαν να γλιτώσουν γιατί ήταν τόσο πολλά σκυλιά και έρχονταν από κάθε κατεύθυνση», δήλωσε ο τραγικός πατέρας, Carnell Jackson, σε τοπική εφημερίδα.

