Τραγωδία στο Μεξικό

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν στο Μεξικό, μετά από κατάρρευση γέφυρας σε γραμμή του μετρό της πόλης, το βράδυ της Δευτέρας.

H τηλεόραση της χώρας και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετέδωσαν εικόνες από την υπέργεια διάβαση να καταρρέει και να πέφτει πάνω στα αυτοκίνητα που περνούσαν εκείνη την ώρα από κάτω.

Το ατύχημα συνέβη στη γραμμή 12 του μετρό, η κατασκευή του οποίου είχε προκαλέσει πολλές καταγγελίες για παρατυπίες.

Οι αρχές έκαναν λόγο για λόγο για κατάρρευση ενός πυλώνα της γέφυρας ενώ ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας δήλωσε ότι πρόκειται για μια «φοβερή τραγωδία».

A tragedy occurred, the metro on line 12 with the bridge in Mexico City fell, there are many injured and people trapped in the wagons, I hope their relatisituation.ot in that situation



