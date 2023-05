Τριγμοί στις σχέσεις Άγκυρας-Βερολίνου λόγω της Sabah

Νέοι τριγμοί στις σχέσεις Άγκυρας και Βερολίνου προκύπτουν μετά την έρευνα που διεξήγαγε η γερμανική αστυνομία στα σπίτια δύο δημοσιογράφων της εφημερίδας "Sabah”, κοντά στη Φρανκφούρτη, σχολιάζει σε πρωτοσέλιδό της η Deutsche Welle. Κατόπιν της έρευνας, ο Γερμανός πρέσβης Γιούργκεν Σουλτς κλήθηκε για συνομιλίες από την κυβέρνηση της Άγκυρας. «Η σχετική ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου κάνει λόγο για αδικαιολόγητη σύλληψη» αναφέρει η tagesschau.

«Ωστόσο, η αρμόδια εισαγγελία δήλωσε ότι δεν έχουν γίνει συλλήψεις και πως οι άνδρες αφέθηκαν ελεύθεροι μετά την έρευνα. Σύμφωνα με τους ερευνητές, υπάρχει υποψία για "πρόκληση κινδύνου μέσω της διάδοσης προσωπικών δεδομένων” από τους δημοσιογράφους της Sabah. Η τουρκική κυβέρνηση συνδέει το περιστατικό με τις βουλευτικές και προεδρικές εκλογές της Κυριακής, υποστηρίζοντας πως η έρευνα ήταν μία "πράξη με συγκεκριμένους σκοπούς”, γι' αυτό και διεξήχθη μεταξύ των δύο εκλογικών γύρων».

Σύμφωνα με πληροφορίες του περιοδικού Spiegel η Sabah έχει ανησυχήσει τις γερμανικές αρχές εδώ και καιρό, καθώς «η εφημερίδα, η οποία πρόσκειται στον πρόεδρο Ερντογάν, εντοπίζει εδώ και αρκετούς μήνες υποστηρικτές του κινήματος Γκιουλέν, οι οποίοι βρίσκονται στη Γερμανία και την Ευρώπη. Για τον Τούρκο πρόεδρο, οι οπαδοί του εν λόγω κινήματος είναι εχθροί του κράτους, τους οποίους κατηγορεί για το αποτυχημένο πραξικόπημα το 2016».

Σύμφωνα πάντα με το Spiegel «τον Σεπτέμβριο του 2022, ένα άρθρο στη Sabah διαπόμπευσε έναν εξόριστο Τούρκο δημοσιογράφο που ζει κοντά στο Ντάρμσταντ, δημοσιεύοντας επιπλέον φωτογραφίες του ιδίου και του σπιτιού του. Στο κείμενό της, η εφημερίδα, η οποία πρόσκειται στον Ερντογάν, αναφέρεται στον δημοσιογράφο ως τον "Γκέμπελς” της "τρομοκρατικής οργάνωσης” Γκιουλέν που διαδίδει "μαύρη προπαγάνδα και παραπληροφόρηση” εναντίον Τούρκων πολιτικών και δημοσίων λειτουργών από τη Γερμανία. Στο πλέον πρόσφατο περιστατικό η Sabah δημοσίευσε κείμενο για έναν διευθυντή μέσου ενημέρωσης που θεωρείται επίσης οπαδός του κινήματος Γκουλέν, μαζί με τη φωτογραφία του στη Φρανκφούρτη και τη διεύθυνση ενός καταστήματος που διατηρεί», όπως αναφέρει το Spiegel.

