Βασιλιάς Κάρολος: Οι πολίτες θα έχουν ενεργό ρόλο σε τελετή στέψης - Θα δώσουν όρκο πίστης

Όσοι Βρετανοί πολίτες επιθυμούν, θα μπορούν να συμμετάσχουν ενεργά, κατά κάποιο τρόπο στην τελετή στέψης του βασιλιά Καρόλου Γ’, που θα λάβει χώρα το επόμενο Σάββατο (6/5).

Πως θα συμβεί αυτό; Με έναν και μοναδικό τρόπο, καθώς κατά τη διάρκειά της, όσοι το επιθυμούν, θα μπορούν να ορκιστούν πίστη στον νέο βασιλιά. Έτσι όσοι από τους εκατοντάδες χιλιάδες Βρετανούς που κατακλύσουν τους δρόμους γύρω από το Μπάκιγχαμ, προκειμένου να παρακολουθήσουν τα όσα θα συμβούν κατά τη διάρκεια της στέψης, επιθυμούν μια πιο ενεργή προσωπική συμμετοχή στα τεκταινόμενα, θα δώσουν τον δικό τους όρκο πίστης.

Οι πολίτες λοιπόν, θα κληθούν την ώρα της στέψης να πουν τα εξής λόγια: «Ορκίζομαι ότι θα δείξω αληθινή πίστη στη μεγαλειότητά σας, και στους κληρονόμους και διαδόχους σας σύμφωνα με τον νόμο -βοήθησέ με, λοιπόν, Θεέ μου».

Θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που το κοινό θα λάβει ενεργό ρόλο στη στέψη, με τον Αρχιεπίσκοπο του Canterbury να καλεί όσους παρακολουθούν ή ακούν την εκδήλωση να συμμετάσχουν σε μια «μεγάλη φωνή σε όλο το έθνος και σε όλο τον κόσμο, υποστήριξης για τον βασιλιά».

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, ο σεβασμιότατος Τζάστιν Γουέλμπι θα ζητήσει από «όλα τα πρόσωπα, με δική τους θέληση, στο Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, και των άλλων βασιλείων και εδαφών να αποτίσουν φόρο τιμής, με καρδιά και φωνή, στον αναμφισβήτητο βασιλιά τους, υπερασπιστή όλων».

Όπως τόνισε ο κ. Γουέλμπι, μετά τη φράση όπου θα ορκιστούν πίστη στον βασιλιά Κάρολο, ο ίδιος θα φωνάξει το γνωστό πλέον «God Save The King», (Ο Θεός σώζοι τον βασιλιά) με το κοινό να πρέπει να απαντήσει: «God Save King Charles. Long Live King Charles. May The King live forever» (Ο Θεός σώζοι τον βασιλιά. Ζήτω ο βασιλιάς Κάρολος. Είθε ο βασιλιάς να ζήσει για πάντα.)

«Αυτό είναι κάτι που μπορούμε να μοιραστούμε λόγω της τεχνολογικής προόδου, όχι μόνο οι άνθρωποι στο αβαείο, αλλά και οι άνθρωποι που είναι online, στην τηλεόραση, που ακούν και που είναι συγκεντρωμένοι σε πάρκα, σε μεγάλες οθόνες και εκκλησίες. Η ελπίδα μας είναι σε εκείνο το σημείο, όταν ο αρχιεπίσκοπος προσκαλεί τους ανθρώπους να συμμετάσχουν, ότι οι άνθρωποι όπου κι αν βρίσκονται, αν παρακολουθούν μόνοι τους στο σπίτι στην τηλεόραση, θα το πουν δυνατά», ανέφερε ο σεβασμιότατος Τζάστιν Γουέλμπι.