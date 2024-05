Το Wayfarers Chapel, εμβληματικό μοντερνιστικό εξωκλήσι που σχεδιάστηκε από τον Λόιντ Ράιτ, γιο του Φρανκ Λόιντ Ράιτ, στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ και υπέστη ζημιές κατά τη διάρκεια των χειμερινών καταιγίδων θα αποσυναρμολογηθεί.

Το εξωκλήσι που βρίσκεται στην πόλη Ράντσο Πάλος Βέρντες στη χερσόνησο Πάλος Βέρντες στον Ειρηνικό Ωκεανό υπήρξε δημοφιλής προορισμός γάμων και κινηματογραφικών γυρισμάτων εδώ και 73 χρόνια, σύμφωνα με τον εκτελεστικό διευθυντή της Wayfarers, Νταν Μπέρσετ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Όμως οι κατολισθήσεις από τις έντονες βροχοπτώσεις στην περιοχή προκαλούν ζημιές στο κτίσμα και η Architectural Resources Group, τοπική εταιρεία που ειδικεύεται στη συντήρηση κτιρίων, θα ηγηθεί της προσπάθειας αποκατάστασης σε συνεργασία με την Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων.

Το εκκλησάκι από γυαλί 100 θέσεων εγκαινιάστηκε το 1951 και χαρακτηρίστηκε Εθνικό Ιστορικό Ορόσημο το 2023. Το ιερό στη φύση από πέτρα, ξύλο Σεκόγιας και γυαλί σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Φρανκ Λόιντ Ράιτ Τζ. γιο του φημισμένου αρχιτέκτονα Φρανκ Λόιντ Ράιτ, ως παρεκκλήσι με δέντρα που βοηθά τους ανθρώπους να αισθάνονται σύνδεση με τον Θεό και τη φύση, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του. Το εξωκλήσι περιγράφεται ως εθνικό μνημείο για τον Εμάνουελ Σβέντενμποργκ επιστήμονα, φιλόσοφο και θεολόγο του 18ου αιώνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Κινηματογραφικά γυρίσματα:

Το The Wayfarers Chapel έχει εμφανιστεί σε πολλές ταινίες, τηλεοπτικές εκπομπές και μουσικά βίντεο, όπως: The O.C., Lucifer, Beverly Hills 90210, The Bachelorette, Sliders, Revenge, Innerspace, Endless Love, The Colbys, Hunter, The Rockford Files, Marcus Welby , M.D., True Detective, The Cape, World of Dance, «Baby» των Clean Bandit (feat. Marina & Luis Fonsi), «Godspeed» του James Blake για το «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon» και «Amazing Grace» του Pentatonix.

Δείτε το βίντεο με τα κινηματογραφικά γυρίσματα:

Δείτε το βίντεο για το εξωκλήσι: