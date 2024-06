Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι χθες Τρίτη κατέστρεψαν δύο συστήματα εκτόξευσης αντιπλοϊκών βαλλιστικών πυραύλων (ASBMs) των Χούθι σε περιοχή της Υεμένης ελεγχόμενη από το κίνημα των ανταρτών.

Τα συστήματα αυτά κρίθηκε ότι ήγειραν «άμεση απειλή για τις αμερικανικές και συμμαχικές δυνάμεις και εμπορικά πλοία που διέρχονται από την περιοχή», ανέφερε μέσω X χρησιμοποιώντας την τυποποιημένη πλέον φρασεολογία για τις επιχειρήσεις του είδους το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

June 11 U.S. Central Command Update

In the past 24 hours, U.S. Central Command (CENTCOM) forces successfully destroyed two anti-ship cruise missile (ASCM) launchers in a

Houthi-controlled area of Yemen.

It was determined the launchers presented an imminent threat to U.S. and… pic.twitter.com/kCzHajAnKm

— U.S. Central Command (@CENTCOM) June 11, 2024