Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Κέβιν Σπέισι μίλησε στην εκπομπή του Πιρς Μόργκαν για τις κατηγορίες για παρενόχληση, αλλά και για τα τεράστια χρέη που του άφησαν οι δίκες και τον αναγκάζουν να πουλήσει ακίνητα.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ξέσπασε σε κλάματα καθώς αποκαλύπτει ότι βρίσκεται στα πρόθυρα της πτώχευσης και το σπίτι του στη Βαλτιμόρη βγαίνει σε πλειστηριασμό, καθώς δεν μπορεί πλέον να πληρώνει τους λογαριασμούς. Σε ερώτηση για το πού μένει τώρα, λέει: «Η απάντηση σε αυτή την ερώτηση είναι ότι δεν είμαι απόλυτα σίγουρος για το πού θα μείνω τώρα, αλλά είμαι στη Βαλτιμόρη από τότε που ξεκινήσαμε τα γυρίσματα του House of Cards εκεί».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Το 2021 είχε διαταχθεί να πληρώσει σχεδόν 31.000.000 δολάρια στο στούντιο που δημιούργησε την επιτυχημένη σειρά του Netflix, House of Cards.

Ακόμη δεν έχει αποφασίσει να κηρύξει πτώχευση, αλλά …«Υπήρξαν μερικές φορές που σκέφτηκα ότι θα καταθέσω αίτηση, αλλά καταφέραμε να το αποφύγουμε, τουλάχιστον μέχρι σήμερα», ανέφερε ο ηθοποιός. Όταν τον ρώτησε ο Μόργκαν πόσα χρήματα του έχουν απομείνει, ο Σπέισι δεν απάντησε ευθέως. Στην αρχή είπε ότι δεν του έχει μείνει τίποτα, μετά ότι ακόμη χρωστάει πολλά για να διευκρινίσει ότι είναι «πολλά εκατομμύρια».

NEW: Actor Kevin Spacey starts crying during an interview with Piers Morgan, says he owes millions of dollars in legal fees.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Morgan: Are you facing bankruptcy?

Spacey: We’ve managed to sort of dodge it, at least as of today.

Morgan: How much money do you have?

Spacey:… pic.twitter.com/E9ZQB7B9Xn

— Collin Rugg (@CollinRugg) June 11, 2024