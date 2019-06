Βέμπερ: Η Τουρκία δεν μπορεί να παραβιάζει την κυριαρχία της Κύπρου

«Δεν μπορεί να επιτρέπεται στην Τουρκία να παραβιάζει την κυριαρχία ενός κράτους μέλους της ΕΕ», δήλωσε με ανάρτησή του στο Twitter, ο επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και επικεφαλής υποψήφιος του ΕΛΚ για την προεδρία της Κομισιόν, Μάνφρεντ Βέμπερ.

«Η Τουρκία πρέπει να σταματήσει οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου», τονίζει ο επικεφαλής υποψήφιος του ΕΛΚ. «Οι πολίτες της Κύπρου μπορούν να βασίζονται στην υποστήριξή μας και την αλληλεγγύη μας», καταλήγει στο μήνυμά του.

Turkey cannot be allowed to violate the sovereignty of an EU member state. #Turkey must stop any illegal activities within #Cyprus Exclusive Economic Zone. The people of #Cyprus can rely on our support and solidarity.