Βομβαρδισμοί του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε πως εξαπέλυσε νωρίς την Παρασκευή αεροπορικά πλήγματα εναντίον «στρατιωτικών εγκαταστάσεων» στη Λωρίδα της Γάζας, μερικές ώρες έπειτα από εκτοξεύσεις ρουκετών από τον παλαιστινιακό θύλακα εναντίον της ισραηλινής επικράτειας.

Το βράδυ της Πέμπτης, ο ισραηλινός στρατός και τοπικές πηγές έκαναν λόγο για τις πρώτες εκτοξεύσεις ρουκετών μετά τον Αύγουστο από τη Λωρίδα της Γάζας, ορισμένες από τις οποίες κατέπεσαν εντός του πυκνοκατοικημένου παλαιστινιακού θύλακα και μια ακόμη αναχαιτίστηκε από το ισραηλινό σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας Σιδηρούς Θόλος.

Israeli Zionist Terrorists bomb Gaza, Palestine, home for two million fathers, mothers, and children. pic.twitter.com/og5je11TWg