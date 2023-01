Βραζιλία: Συναντήσεις Λούλα με τις εκπροσώπους Ρωσίας και Ουκρανίας

Ο εκλεγμένος πρόεδρος της Βραζιλίας, ο Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, συναντήθηκε το Σάββατο με αντιπροσώπους της Ουκρανίας και της Ρωσίας, μερικές ώρες πριν από την ορκωμοσία του, καλώντας να τερματιστεί το συντομότερο ο πόλεμος των δύο χωρών, που ξέσπασε την 24η Φεβρουαρίου 2022.

Ο Λούλα ανέφερε μέσω Twitter πως είχε συναντήσεις χωριστά με τη Βαλεντίνα Ματβιένκο, την πρόεδρο του Συμβουλίου της Ομοσπονδίας (σ.σ. η άνω Βουλή της Ρωσίας) και την Γιούλια Σβιριντένκο, την αντιπρόεδρο της κυβέρνησης της Ουκρανίας.

Οι δυο απεσταλμένες, που θα αντιπροσωπεύσουν τις χώρες τους στην ορκωμοσία του Λούλα, συναντήθηκαν μαζί του και με τον από αργότερα σήμερα νέο υπουργό Εξωτερικών της Βραζιλίας Μάουρου Βιέιρα, πιστοποιούν φωτογραφικά στιγμιότυπα που μεταφόρτωσε ο κεντροαριστερός εκλεγμένος πρόεδρος.

Recebi a presidenta do Conselho da Federação Russa, Valentina Matvienko, chefe da delegação do país. Agradeci os cumprimentos de Putin trazidos por ela e expressei o desejo do Brasil pela paz e que as partes encontrem um ponto comum para o fim do conflito.



