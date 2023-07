Χάος στη Γαλλία

Στη δίνη της βίας εξακολουθεί να βρίσκεται για πέμπτο 24ωρο η Γαλλία, με αφορμή τον θάνατο του 17χρονου από πυρά αστυνομικού. Τα επεισόδια ξεκίνησαν από τα προάστια του Παρισιού, αλλά γρήγορα επεκτάθηκαν και σε άλλες πόλεις, όπως η Μασσαλία, τη Λυών και η Γκρενόμπλ, όπου νεαροί, κυρίως μετανάστες, καίνε και λεηλατούν καταστήματα, βανδαλίζουν δημόσια κτήρια και πυρπολούν αυτοκίνητα.

Η Γαλλία ετοιμάζεται για ένα ακόμη δύσκολο βράδυ και ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη πρόκληση της διακυβέρνησής του, ακύρωσε την προγραμματισμένη διήμερη επίσκεψη στη Γερμανία την Κυριακή. Η απόφαση ελήφθη αφού ο Μακρόν αντιμετώπισε σφοδρή κριτική για την παρουσία του σε συναυλία του Έλτον Τζον στο Παρίσι την Τετάρτη, ενώ η χώρα φλεγόταν.

France burns. As an Englishman, I feel tremendous sadness at what is happening to our neighbour. #FranceRiots pic.twitter.com/1u6jsGonCA

Το Σάββατο, η κυβέρνηση συνεδρίασε εκ νέου για την κρίση μετά από τέσσερις ημέρες αυξανόμενης βίας και λεηλασίας που στόχευσε επίσημα και ιδιωτικά κτίρια μαζί με λεωφορεία, τραμ, αθλητικά και ψυχαγωγικά κέντρα και σχολεία.

Περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι συνελήφθησαν το βράδυ της Παρασκευής και νωρίς το πρωί του Σαββάτου μετά την πυρπόληση περισσότερων από 230 κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων των δημαρχείων, και 1.350 οχημάτων, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της Γαλλίας, το οποίο είπε ότι η μέση ηλικία των κρατουμένων ήταν 17 ετών.

🚨🇫🇷 Riots - France 🇫🇷🚨



Fourth consecutive nights of Major Rioting begins again, the weaponry used has seemingly become more sophisticated.



Please understand these riots are different from the French Protests which occurred earlier in the year which included millions of French… pic.twitter.com/w3U86S8Cv1