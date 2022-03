Χάρκοβο: Τουλάχιστον 21 νεκροί και 112 τραυματίες από τους βομβαρδισμούς

Τουλάχιστον 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 112 τραυματίστηκαν σε βομβαρδισμούς στη δεύτερη πιο πυκνοκατοικημένη πόλη της Ουκρανίας, το Χάρκοβο, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι αμυντικές θέσεις της Ουκρανίας ήταν «μόνιμα υπό εχθρικά πυρά», δήλωσε ο δήμαρχος Ολέϊ Σινεχούμποφ σε μια ενημέρωση στην επίσημη σελίδα του στο Facebook σήμερα το πρωί.

Ο δήμαρχος επισήμανε ότι οι βορειοανατολικοί και βόρειοι τομείς της πόλης δέχθηκαν επίθεση, επιβεβαιώνοντας μια επίθεση σε στρατιωτικό νοσοκομείο.

Το Χάρκοβο- το οποίο είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας και βιομηχανικό κέντρο- έχει αποτελέσει το επίκεντρο των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία τις τελευταίες ημέρες. Την Τρίτη, ένας πύραυλος έπληξε τα κεντρικά γραφεία της τοπικής κυβέρνησης της πόλης.

Massive strike on Kharkiv govt HQ about 30 mins ago. So much for “liberating” this Russian-speaking city. Shock and awe into surrender.

