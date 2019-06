Ζαρίφ: «Ο Τζον Μπόλτον σχεδιάζει πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Μοχάμαντ Τζαβάντ Ζαρίφ με ανάρτησή του στο Twitter κατηγόρησε σήμερα τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου, Τζον Μπόλτον, ότι δολοπλοκεί με στόχο τον πόλεμο εναντίον της Τεχεράνης.

«Θέλετε να μάθετε γιατί αυτοί που αποδεδειγμένα απεχθάνονται τη διπλωματία αίφνης ενδιαφέρονται για συνομιλίες; Απλώς διαβάστε τη συνταγή του 2017 του πρεσβευτή Τζον Μπόλτον για το πώς θα καταστραφεί η JCPOA, η συμφωνία του 2015 για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης», έγραψε ο Ζαρίφ. Η ανάρτηση συνοδεύεται από έναν υπερσύνδεσμο για ένα άρθρο του Μπόλτον που δημοσιεύτηκε στο National Review το 2017.

«Το Ιράν ουδέποτε έφυγε από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η Ομάδα Β έσυρε τις ΗΠΑ έξω, ενώ σχεδίαζε τον πόλεμο», πρόσθεσε ο Ιρανός αξιωματούχος.

Wanna know why those with proven record of detesting diplomacy are suddenly interested in talks?

Just read @AmbJohnBolton's 2017 recipe for destroying the #JCPOA: https://t.co/beCZByEaCT



Iran never left the negotiation table. #B_Team dragged the U.S. out, while plotting for war. pic.twitter.com/be3pKvoACq