Αρκετοί από τους κρατούμενους που άφησε ελεύθερους χθες, Πέμπτη 1 Αυγούστου, η Ρωσία, στο πλαίσιο ιστορικής συμφωνίας ανταλλαγής με τις ΗΠΑ και άλλα δυτικά κράτη – ανάμεσά τους είναι οι δημοσιογράφοι της WSJ, Έβαν Γκέρσκοβιτς και του RFE/RL, Αλσού Κουρμάσεβα, καθώς και ο πρώην πεζοναύτης Πολ Γουίλαν -, έφτασαν αργά το βράδυ της Πέμπτης (τοπική ώρα) στην αεροπορική βάση Άντριους, κοντά στην Ουάσιγκτον.

Το αεροσκάφος που τους μετέφερε προσγειώθηκε περί τις 23:40 (06:40 ώρα Ελλάδας) και τους αποφυλακισθέντες υποδέχθηκαν προσωπικά ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και η αντιπρόεδρός του Κάμαλα Χάρις.

Join @VP and me as we greet Americans freed from Russia at Joint Base Andrews. https://t.co/0B5iOzYKk0

Η συμφωνία ανταλλαγής κλείστηκε έπειτα από διαπραγματεύσεις που διήρκεσαν πάνω από έναν χρόνο ανάμεσα στις ΗΠΑ, τη Γερμανία και άλλες τρεις χώρες από τη μια και τη Ρωσία από την άλλη.

Συνολικά έγινε ανταλλαγή 26 ατόμων που κρατούνταν σε φυλακές σε επτά διαφορετικές χώρες. Ανάμεσα στους οχτώ Ρώσους υπηκόους που αναμένεται να απελευθερωθούν είναι και ο Βαντίμ Κράζικοφ, ο οποίος εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης για τη δολοφονία ενός αντιπάλου του Κρεμλίνου, το 2019, στο Βερολίνο.

Την απελευθέρωση των κρατουμένων χαιρέτισε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο ΓΓ του ΝΑΤΟ, Γιενς Στόλτενμπεργκ.

Το βράδυ της Πέμπτης δόθηκε στη δημοσιότητα από την αμερικανική κυβέρνηση η πρώτη φωτογραφία των Αμερικανών που αφέθηκαν ελεύθεροι. Η ανταλλαγή των κρατουμένων γίνεται στην Άγκυρα, υπό την εποπτεία των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών.

Στον επίσημο λογαριασμό του προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, στην πλατφόρμα «X», ανέβηκε φωτογραφία των Έβαν Γκέρσκοβιτς, Αλσού Κουρμάσεβα και Πολ Γουίλαν μέσα στο αεροπλάνο, με Αμερικανούς αξιωματούχους και κρατώντας την αμερικανική σημαία. «Μετά από αδιανόητη ταλαιπωρία και αβεβαιότητα, οι Αμερικανοί που κρατούνταν στη Ρωσία είναι ασφαλείς, ελεύθεροι και έχουν ξεκινήσει τα ταξίδια τους πίσω στην αγκαλιά των οικογενειών τους», γράφει η λεζάντα από τον Μπάιντεν.

After enduring unimaginable suffering and uncertainty, the Americans detained in Russia are safe, free, and have begun their journeys back into the arms of their families. pic.twitter.com/1rYNBTt9tJ

— President Biden (@POTUS) August 1, 2024