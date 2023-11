Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και ο Αμερικανός ομόλογός του Τζο Μπάιντεν συμφώνησαν να αποκατασταθεί η επικοινωνία υψηλού επιπέδου μεταξύ των ένοπλων δυνάμεων των δύο χωρών κατά τη χθεσινή σύνοδό τους στην Καλιφόρνια, μετέδωσε κρατικό μέσο ενημέρωσης της Κίνας σήμερα.

Οι δύο ηγέτες «συμφώνησαν χθες Τετάρτη να ξαναρχίσουν επικοινωνίες υψηλού επιπέδου (των στρατών) στη βάση της ισότητας και του σεβασμού», σύμφωνα με το κινεζικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων, το Νέα Κίνα.

Σε μήνυμά του μέσω X (του πρώην Twitter), ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε πως οι δύο ηγέτες σημείωσαν «σημαντική πρόοδο». Υποδέχθηκε τον ομόλογό του σε πολυτελή χώρο στους λόφους της Καλιφόρνια για συνάντηση εργασίας, γεύμα και σύντομο περίπατο, πλαισιωμένος από κορυφαία στελέχη της κυβέρνησής του.

I’ve just concluded a day of meetings with President Xi, and I believe they were some of the most constructive and productive discussions we’ve had.

We built on groundwork laid over the past several months of diplomacy between our countries and made important progress. pic.twitter.com/0RT1q0FZHr

— President Biden (@POTUS) November 16, 2023