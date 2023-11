Μήνυμα στο Ισραήλ έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν μετά από συναντήσεις που είχε στο Τελ Αβίβ με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, τον πρόεδρο του Ισραήλ και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Στεκόμαστε σθεναρά στο πλευρό του Ισραήλ… Έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να υπερασπιστεί τον εαυτό του και να διασφαλίσει ότι τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου δεν θα επαναληφθούν ποτέ», ανέφερε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, σημείωσε ωστόσο ότι «έχει σημασία» ο τρόπος με τον οποίο αμύνεται το Ισραήλ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Returned to Israel for meetings with @IsraeliPM Netanyahu, President @Isaac_Herzog , and other government leaders. Will discuss Israel’s right to defend itself and our work to get humanitarian assistance to civilians in Gaza. pic.twitter.com/2SHzgEhT4w

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Σε κοινές δηλώσεις του με τον πρόεδρο του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ, ο κ. Μπλίνκεν υπογράμμισε ότι είναι σημαντικό να λάβουν βοήθεια όσοι τη χρειάζονται.

Αναφερόμενος στους ομήρους της Χαμάς, είπε ότι είναι «τόσοι πολλοί, Ισραηλινοί, Αμερικανοί, άλλοι υπήκοοι – και είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τους φέρουμε πίσω με ασφάλεια για να είναι με τις οικογένειές τους και τα αγαπημένα τους πρόσωπα».

Prime Minister Benjamin Netanyahu is now holding a private meeting with US Secretary of State Antony Blinken, at the Kirya in Tel Aviv.

They will also meet with the members of the War Cabinet. pic.twitter.com/WnyrNfXSQr

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) November 3, 2023