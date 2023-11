Την ώρα που η πλειοψηφία των κατοίκων της πυκνοκατοικημένης Λωρίδας της Γάζας ζουν σε συνθήκες εξαθλίωσης υπό την απειλή του θανάτου λόγω του πολέμου που έχει ξεσπάσει στην περιοχή, τα υψηλόβαθμα στελέχη της Χαμάς, ζουν σε πανάκριβα ξενοδοχεία, επαύλεις και πολυτελείς ουρανοξύστες με τις περιουσίες ορισμένων ν’ ανέρχονται σε δισεκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Daily Mail, oι συνθήκες διαβίωσης στη Λωρίδα της Γάζας, ήταν δύσκολες πολύ πριν επιτεθεί η Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου και ξεσπάσει η σύρραξη, καθώς ο μισός πληθυσμός της εξαρτάτο από τα τρόφιμα που παρείχε ο ΟΗΕ.

Οι συνθήκες αυτές έγιναν αφόρητες κατά τον τελευταίο μήνα καθώς το Ισραήλ συνεχίζει τους βομβαρδισμούς και τις επιχειρήσεις στον παλαιστινιακό θύλακα με διακηρυγμένο στόχο την εξόντωση της Χαμάς.

Και ενώ η πλειονότητα των πολιτών «στη μεγαλύτερη φυλακή του κόσμου» -όπως χαρακτηρίζεται από πολλούς η περιοχή- μαραζώνει στη φτώχεια, λίγοι εκλεκτοί ζουν σε επαύλεις με μάρμαρο και σε πολυτελή ξενοδοχεία.

The Hamas terrorist billionaires who live in marble-floored mansions and luxury hotels as they decry Gaza poverty after profiting from misery and terror https://t.co/2URYRTcGDe pic.twitter.com/6NRUPgsMGi

Σύμφωνα με πρόσφατη ανάρτηση της Πρεσβείας του Ισραήλ στις ΗΠΑ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τρία από τα πλέον υψηλόβαθμα στελέχη της Χαμάς, οι Μούσα Αμπού Μαρζούκ, Χαλίντ Μασάλ και Ισμαήλ Χανίγιε έχουν έκαστος καθαρή περιουσία άνω των τριών δισ. δολαρίων! Η πρεσβεία υποστηρίζει ακόμη ότι ο ετήσιος κύκλος εργασιών της Χαμάς ανέρχεται σε ένα δισ. δολάρια, που την καθιστά τη δεύτερη πλουσιότερη τρομοκρατική οργάνωση του πλανήτη μετά τον ISIS.

Από το 2006 που ανέλαβε η Χαμάς την εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας με τον πολιτικό ηγέτη της, Ισμαήλ Χανίγιε στο ρόλο του πρωθυπουργού, ουδέποτε προκήρυξε εκλογές. Κυβερνά de facto τον θύλακα διαχειριζόμενη οργανισμούς, περιλαμβανομένων των κοινωνικών υπηρεσιών, του συστήματος υγείας και τα ΜΜΕ και έχει συγκεντρώσει τεράστιο πλούτο, που χρησιμοποιεί – σύμφωνα με πρόσφατο βίντεο της ισραηλινής πρεσβείας στις ΗΠΑ – για την κατασκευή των τούνελ και τον εξοπλισμό των περίπου 40.000 μελών της ένοπλης πτέρυγάς της αντί για την δημιουργία ζωτικών υποδομών όπως συστημάτων επεξεργασίας νερού και πηγαδιών.

Hamas leaders net worth:

Abu Marzuk $3 billion

Khaled Mashal $4 billion

Ismail Haniyeh $4 billion

Hamas’ annual turnover: $1 billion

While Gazans are deprived of basic needs, Hamas uses aid & funds to line their own pockets.#HamasislSIS #StandWithIsrael pic.twitter.com/iGuWCaiBtf

— Embassy of Israel to the USA | #IsraelUSA75 (@IsraelinUSA) October 29, 2023