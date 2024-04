Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές σε Λονδίνο, Μαδρίτη και Παρίσι μετά τις απειλές του ISIS για τρομοκρατικά χτυπήματα στα γήπεδα όπου θα πραγματοποιηθούν τα προημιτελικά του Champions League.

Η τρομοκρατική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος απείλησε τα τέσσερα γήπεδα που θα φιλοξενήσουν τους πρώτους αγώνες των προημιτελικών, με μήνυμα που απέστειλε τη Δευτέρα 8 Απριλίου.

Το Ίδρυμα Al Azaim, ένα μέσο ενημέρωσης που είναι υπεύθυνο για τη διάδοση μηνυμάτων του Ισλαμικού Κράτους (Daesh, ISIS), δημοσίευσε την εικόνα μιας αφίσας που αναγράφεται η φράση «Σκοτώστε τους όλους», με φόντο τα τέσσερα γήπεδα που φιλοξενούν αυτό το διήμερο τους αγώνες: το «Emirates» της Άρσεναλ που φιλοξενεί την Μπάγερν, το «Παρκ Ντε Πρενς» της Παρί Σεν Ζερμέν η οποία θα υποδεχθεί την Μπαρτσελόνα, το «Γουάντα Μετροπολιτάνο» της Ατλέτικο που θα τεθεί αντιμέτωπη με τη Ντόρτμουντ και το «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» της Ρεάλ Μαδρίτης η οποία θα φιλοξενήσει τη Μάντσεστερ Σίτι.

