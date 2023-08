Τα αεροπλάνα που αναχωρούν και πετούν προς το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν καθηλωθεί αυτή την ώρα μετά από ένα πρόβλημα με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας που είχε ως αποτέλεσμα το κλείσιμο του εναέριου χώρου. Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας λένε ότι εφαρμόζουν περιορισμούς λόγω «τεχνικού σφάλματος».

Ο εθνικός ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας (NATS), αναφέρει σε ανακοίνωση του:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε ένα τεχνικό πρόβλημα και έχουμε εφαρμόσει περιορισμούς στη ροή της κυκλοφορίας για να διατηρήσουμε την ασφάλεια. Οι μηχανικοί εργάζονται για να βρουν και να διορθώσουν τη βλάβη.

Ζητούμε συγγνώμη για την όποια ταλαιπωρία μπορεί να προκαλέσει». Δεν παρείχαν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το τι το προκάλεσε ή πόσος χρόνος θα χρειαστεί για την επιδιόρθωσή του.

Οι επιβάτες της Easyjet ενημερώθηκαν ότι το ζήτημα επηρέαζε επί του παρόντος όλες τις πτήσεις που επρόκειτο να πετάξουν εντός ή εκτός Ηνωμένου Βασιλείου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η Loganair δημοσίευσε στο Χ (πρώην Twitter): «Υπήρξε τεχνικό πρόβλημα σε όλο το δίκτυο των συστημάτων υπολογιστών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στο Ηνωμένο Βασίλειο σήμερα το πρωί».

We are aware NATS is currently experiencing a technical issue. We are seeing delays, and cancellations are likely. We apologise for any inconvenience and ask you to contact your airline for further information.

— London Gatwick LGW (@Gatwick_Airport) August 28, 2023