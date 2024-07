Η κρατική ραδιοτηλεόραση της Αυστραλίας ABC ανακοίνωσε ότι αντιμετωπίζει “μεγάλη τεχνική βλάβη”, χωρίς να δώσει διευκρινίσεις.

Από την πλευρά της, η Crowdstrike αναφέρει σε προηχογραφημένο μήνυμά της ότι είναι ενήμερη για αναφορές περί προβλήματος στο λειτουργικό σύστημα Windows της Microsoft που συνδέονται με τον αισθητήρα της Falcon.

Στη Βρετανία στελέχη μεγάλων ΜΜΕ όπως το Skynews ενημέρωναν τους πολίτες για ποιο λόγο δεν βγήκαν σήμερα το πρωί εκπομπές στον αέρα

.@SkyNews have not been able to broadcast live TV this morning, currently telling viewers that we apologise for the interruption. Much of our news report is still available online, and we are working hard to restore all services.

— David Rhodes (@davidgrayrhodes) July 19, 2024