Μια πρωτοφανή επίθεση εναντίον της αντιπροέδρου των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις εξαπέλυσε ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων στις προεδρικές εκλογές Ντόναλντ Τραμπ, κατά την ομιλία του χθες Κυριακή (27/10) στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης.

Ο ίδιος εμφανίστηκε ως ο… σωτήρας των ΗΠΑ τις οποίες «κατέστρεψε» η Κάμαλα Χάρις, σε μια προεκλογική συγκέντρωση που σημαδεύτηκε από προσβολές εις βάρος των μεταναστών και κυρίως των Πορτορικανών.

«Καταστρέψατε τη χώρα μας. Δεν πρόκειται να το ανεχθούμε άλλο. Κάμαλα, απολύεσαι! Φύγε από εδώ!», είπε ο Τραμπ επευφημούμενος από υποστηρικτές του.

Ο Τραμπ, ήθελε να εκμεταλλευθεί αυτή την ευκαιρία, «στο πιο διάσημο στάδιο του κόσμου» χωρητικότητας 20.000 ατόμων, για να παρουσιάσει τα τελευταία του επιχειρήματα κατά της αντιπάλου του Κάμαλα Χάρις, αν και η τελευταία φορά που η πολιτεία της Νέας Υόρκης υποστήριξε Ρεπουμπλικάνο υποψήφιο ήταν το 1984.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε για πολύ ώρα στα σχέδιά του να σταματήσει την παράτυπη μετανάστευση και να απελάσει μετανάστες, τους οποίους χαρακτήρισε «κακούς και αιμοδιψείς εγκληματίες».

«Την πρώτη ημέρα (της προεδρίας μου) θα ξεκινήσω το μεγαλύτερο πρόγραμμα απέλασης στην αμερικανική ιστορία», τόνισε ο δισεκατομμυριούχος.

«Θα σώσω κάθε πόλη και κωμόπολη που έχει κατακλυστεί και καταληφθεί» από τους μετανάστες, εξήγησε προκαλώντας τον ενθουσιασμό των παρευρισκόμενων.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη Χάρις «άτομο με χαμηλή νοημοσύνη», κατηγορώντας την ότι «κατέστρεψες τη χώρα (…) Κάμαλα απολύεσαι, φύγε!».

Ο 78χρονος πρώην πρόεδρος δεσμεύθηκε να απαγορεύσει τις πόλεις καταφύγια για τους παράτυπους μετανάστες, οι οποίες αρνούνται να συνεργαστούν με τις ομοσπονδιακές αρχές και να εφαρμόσουν τη μεταναστευτική πολιτική. Υποσχέθηκε επίσης να επικαλεστεί νόμο του 1798 περί του «ξένου εχθρού» και να απελάσει όλους τους μετανάστες που έχουν ποινικό μητρώο.

Ένας μακρύς κατάλογος ομιλητών, από τον πρώην παλαιστή Χαλκ Χόγκαν και τον πρώην παρουσιαστή του Fox News Τάκερ Κάρλσον ως τον πρώην δήμαρχο της Νέας Υόρκης Ρούντι Τζουλιάνι, τον πρώην ανεξάρτητο υποψήφιο για τις προεδρικές εκλογές Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ και τους γιους του Τραμπ, τον Έρικ και τον Ντον Τζούνιορ, άνοιξαν την εκδήλωση.

Κάποιοι μάλιστα οπαδοί του υποψήφιου προέδρου έκαναν ρατσιστικά και μισογυνικά σχόλια.

Ο Τζουλιάνι, πρώην προσωπικός δικηγόρος του Τραμπ, ισχυρίστηκε ψευδώς ότι η Χάρις «βρίσκεται στο πλευρό των τρομοκρατών» στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Από τη σκηνή ένας σύμβουλος του Τραμπ, ο Στίβεν Μίλερ που ανήκει στην σκληρή δεξιά, τόνισε ότι «η Αμερική είναι για τους Αμερικανούς και μόνο για τους Αμερικανούς», ενώ ο 60χρονος Ντέιβιντ Ρεμπ, ένας ένθερμος υποστηρικτής του Τραμπ εργαζόμενος σε εταιρεία καθαριότητας και κάτοικος Κουίνς, χαρακτήρισε τη Χάρις «αντίχριστο» και κράτησε έναν σταυρό μπροστά στο πλήθος που χειροκροτούσε.

Ο κωμικός Τόνι Χίντσκλιφ ειρωνεύτηκε ότι στους ισπανόφωνους «αρέσει να κάνουν μωρά» και αποκάλεσε το Πουέρτο Ρίκο, αμερικανικό έδαφος στην Καραϊβική, «νησί σκουπιδιών που επιπλέει στη μέση του ωκεανού».

Mark my Tweet. This Trump rally at MSG will cost Trump the election and Pennsylvania:

Puerto Ricans in Pennsylvania: 450,000.

I don’t care if this guy is a comedian. You don’t joke about race at all political rally for president where kids are. pic.twitter.com/7xIj8HTjzi

— Brian Krassenstein (@krassenstein) October 28, 2024