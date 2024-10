Η Κάμαλα Χάρις δήλωσε χθες πως «ναι», θεωρεί πως ο Ντόναλντ Τραμπ είναι φασίστας, ερωτηθείσα σχετικά κατά τη διάρκεια ειδικής εκπομπής του CNN.

«Νομίζετε πως ο Ντόναλντ Τραμπ είναι φασίστας;» ρώτησε την αντιπρόεδρο και υποψήφια των Δημοκρατικών δημοσιογράφος του τηλεοπτικού δικτύου, αναφερόμενος στον πρώην πρόεδρο και υποψήφιο των Ρεπουμπλικάνων. «Ναι, έτσι νομίζω», του απάντησε.

Kamala — increasingly reeking of desperation — is closing her campaign NOT by talking about the issues that matter to Americans, but by calling President Trump “fascist.”

It’s disrespectful to the intelligence of voters. If she had any self-respect, she’d be ashamed of herself. pic.twitter.com/aWXFb5L6Eh

— Trump War Room (@TrumpWarRoom) October 24, 2024

