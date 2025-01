Δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί προετοιμάζονται για μια τεράστια χειμερινή καταιγίδα που θα μπορούσε να φέρει τις πιο έντονες χιονοπτώσεις και τις πιο χαμηλές θερμοκρασίες σε πάνω από μια δεκαετία.

Η καταιγίδα, που ξεκίνησε στις κεντρικές περιοχές των ΗΠΑ, θα κινηθεί ανατολικά τις επόμενες δύο ημέρες, ανακοίνωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

🚨🇺🇸 #BREAKING | NEWS ⚠️ Amazing drone footage of the major ice and snow storms hitting the US from today and tonight 🌨️❄️ From WX Chasing. pic.twitter.com/ZDsAfkjGxL

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί οι πολιτείες του Κεντάκι και της Βιρτζίνια, ενώ και περιοχές των ΗΠΑ που δεν είναι συνηθισμένες στο έντονο κρύο, συμπεριλαμβανομένων του Μισισιπή και της Φλόριντα, έχουν προειδοποιηθεί να περιμένουν δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα προκαλούνται από την πολική δίνη, μια περιοχή ψυχρού αέρα που κυκλοφορεί γύρω από την Αρκτική.

«Για ορισμένους, αυτή θα μπορούσε να είναι η πιο έντονη χιονόπτωση σε πάνω από μια δεκαετία», δήλωσε η Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας.

Ο προγνώστης της AccuWeather, Dan DePodwin, δήλωσε: «Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στον πιο κρύο Ιανουάριο για τις ΗΠΑ από το 2011».

Πρόσθεσε ότι «οι θερμοκρασίες που είναι πολύ κάτω από τον ιστορικό μέσο όρο» θα μπορούσαν να παραμείνουν για μια εβδομάδα.

Στις κεντρικές ΗΠΑ, θα υπάρξουν «σημαντικές διαταραχές στην καθημερινή ζωή» και «επικίνδυνες ή αδύνατες συνθήκες οδήγησης και εκτεταμένο κλείσιμο» μέχρι την Κυριακή, σύμφωνα με το NWS.

Ορισμένες περιοχές του Κάνσας και της Ιντιάνα μπορούσαν να δουν τουλάχιστον 20,3 εκατοστά χιονιού.

Σε περιοχές των Μεσοδυτικών Πολιτειών είναι πιθανές χιονοθύελλες.

«Οι συνθήκες χιονιού θα καταστήσουν τα ταξίδια εξαιρετικά επικίνδυνα, με αδιάβατους δρόμους και υψηλό κίνδυνο εγκλωβισμού των οδηγών», προειδοποίησε το NWS.

Χιονόνερο και παγωμένη βροχή προβλέπεται για το Μιζούρι, το Ιλινόις και περιοχές του Κεντάκι και της Δυτικής Βιρτζίνια.

Καθώς η καταιγίδα κινείται προς τα ανατολικά, εκατομμύρια ακόμη Αμερικανοί θα δουν ρεκόρ χαμηλών θερμοκρασιών, είπαν οι μετεωρολόγοι.

Πόλεις όπως η Ουάσιγκτον, η Βαλτιμόρη και η Φιλαδέλφεια προετοιμάζονται για συνθήκες χιονιού και παγετού από την Κυριακή έως τη Δευτέρα. Χιονόπτωση μεταξύ 10 έως 30 εκατοστών θα μπορούσε να καταγραφεί σε περιοχές της Βιρτζίνια.

Επίσης την Κυριακή, τμήματα των νότιων ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του Αρκάνσας, της Λουιζιάνα και του Μισισιπή, ενδέχεται να δουν ισχυρές καταιγίδες.

Ο μετεωρολόγος Ryan Maue είπε: «Θα γίνει χάος, μια πιθανή καταστροφή. Αυτό είναι κάτι που δεν έχουμε δει εδώ και πολύ καιρό.»

Οι αεροπορικές εταιρείες American, Delta, Southwest και United παραιτούνται από τα τέλη αλλαγής για τους επιβάτες λόγω των πιθανών διακοπών των πτήσεων

Κορυφώνεται σήμερα το κύμα καύσωνα που σαρώνει τη νοτιοανατολική Αυστραλία αυξάνοντας το επίπεδο συναγερμού για δασικές πυρκαγιές στην πολιτεία Βικτώρια.

Την προηγούμενη εβδομάδα, τεράστια πυρκαγιά στον εθνικό δρυμό Γκράμπιανς έκανε στάχτη αγροικίες και εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα γεωργικών εκτάσεων.

Southeastern Australia is preparing for bushfires

The southeastern region of Australia witnessed a heat wave that intensified on Sunday, which increased the chances of forest fires, and prompted authorities to issue a ban on lighting fires in more parts of the state of Victoria. pic.twitter.com/t6WrEMrDqH

— Hamdan News (@HamdanWahe57839) January 5, 2025