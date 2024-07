Η πυκνή στήλη μαύρου καπνού που φαινόταν να υψώνεται από το βέλος του γοτθικού καθεδρικού ναού στη γαλλική πόλη Ρουέν, στη Γαλλία, δεν ήταν πλέον ορατή στις τελευταίες εικόνες που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο BFM σήμερα.

Οι αρχές είχαν δηλώσει νωρίτερα ότι ξέσπασε πυρκαγιά στο βέλος κατά τη διάρκεια τεχνικών εργασιών, ενώ σε εικόνες που μεταδόθηκαν τηλεοπτικά φαίνονταν άνθρωποι στους δρόμους να κοιτούν ψηλά έντρομοι τον μαύρο καπνό που έβγαινε μέσα από τις σκαλωσιές και υψωνόταν στον ουρανό.

Στις τελευταίες εικόνες που μεταδόθηκαν, μπορούσε κανείς να δει και πάλι καπνό μέσα από ένα κενό στο λευκό κάλυμμα που περιέβαλλε τις σκαλωσιές που είχαν τοποθετηθεί γύρω από το βέλος, ωστόσο δεν φαινόταν πλέον στήλη μαύρου καπνού.

