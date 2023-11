Οι αντάρτες Χούτι δημοσίευσαν για πρώτη φορά βίντεο επίθεσης με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στο Ισραήλ, την Τρίτη (31/10).

Ορισμένα από τα αυτά, αναχαιτήθηκαν από Ισραηλινά συστήματα αεράμυνας και μαχητικά αεροσκάφη, με ένα τουλάχιστον να έχει προσγειωθεί στην έρημο της Ιορδανίας.

Μάλιστα, ο ισραηλινός στρατός ενημέρωσε πως δεν υπάρχει κίνδυνος για τους άμαχους, αφού οι πύραυλοι και τα drones αναχαιτίστηκαν πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα.

Social media reveal the wreckage of a #Houthi #Quds cruise missile in the southern region of #Mudawwara, Ma’an, #Jordan, approximately 1,500 km away from #Yemen. #Houthis have been dropping hints about targeting the Shimon Peres Negev Nuclear Research Center in #Dimona, #Israel pic.twitter.com/y1JifYoUZk

