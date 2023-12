Παγκόσμια ειρήνη ζητά και εύχεται ολόκληρος ο πλανήτης, ανήμερα των Χριστουγέννων, κάτι που όμως δεν είναι εφικτό.

Ενώ ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χαμάς συνεχίζεται, και σε καθημερινή βάση, τόσο οι τραυματίες, όσο και οι νεκροί αυξάνονται από τους συνεχείς βομβαρδισμούς, οι προκαθήμενοι όλων των Εκκλησιών κάνουν έκκληση, για κατάπαυση του πυρός στην πολύπαθη Παλαιστίνη.

Επιπλέον, ευχήθηκαν να σταματήσει ο πόλεμος τόσο στην Μέση Ανατολή, όσο και στην Ουκρανία.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος είπε: «Οι μεγάλοι ήρωες της πολιτικής είναι οι αγωνισταί της ειρήνης. Ημείς συνεχίζομεν να τονίζωμεν τον ειρηνοποιητικόν ρόλον των θρησκειών εις μιαν εποχήν κατά την οποίαν ασκείται κριτική εις τας θρησκείας, επειδή, αντί να αναδεικνύωνται δυνάμεις ειρήνης, αλληλεγγύης και καταλλαγής, τροφοδοτούν τον φανατισμόν και την βίαν εν ονόματι του Θεού: Πρόκειται περί αλλοτριώσεως της θρησκευτικής πίστεως και όχι περί συμφυούς με αυτήν φαινομένου. Η γνησία πίστις εις τον Θεόν είναι ο αυστηρότερος κριτής του θρησκευτικού φανατισμού. Αι θρησκείαι είναι οι φυσικοί σύμμαχοι όλων των ανθρώπων, οι οποίοι αγωνίζονται διά την ειρήνην, την δικαιοσύνην και την προστασίαν της κτίσεως από την ανθρωπογενή».

Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής, κκ Θεόδωρος Β’ ανέφερε στο χριστουγεννιάτικό μήνυμά του τόνισε ότι «η ειρήνη κατά τον αιώνιο και αψευδή λόγο του Κυρίου μας συμπορεύεται με τη δικαιοσύνη. Οσο οι άνθρωποι αδικούμε τους άλλους, τους καταπιέζουμε, τους εκμεταλλευόμαστε, τους υποτιμούμε, ειρήνη δεν μπορεί να ευδοκιμήσει.

Οι λαοί και έθνη συνυπάρχουμε ειρηνικά και αρμονικά, όταν βλέπουμε τους συνανθρώπους μας ως ζωντανές εικόνες του Θεού. Εὰν σεβόμαστε εμπράκτως την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα των άλλων, προσώπων και λαών.

Ο Θεός κατήλθεν εις την γην διά να ανεβάση τον άνθρωπον εις τον ουρανόν, ένθα και “το πολίτευμα ημών εν ουρανοίς υπάρχει” (Φιλ. 3,20) κατά τον ουρανοβάμονα Παύλον. Οι Πατέρες της Εκκλησίας λέγουν ακαταπαύστως “Θεός ενηνθρώπησε και άνθρωπος εθεώθη”».

Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος υποστήριξε ότι: «Η τηλεόραση διαφημίζει επίμονα ένα αόριστο “πνεύμα των Χριστουγέννων”. Eνα θαύμα που ως διά μαγείας θα λύσει όλα μας τα προβλήματα. Και θα μας φέρει την ευτυχία στα ρεβεγιόν, που έχουν αντικαταστήσει τη Θεία Λειτουργία. Oμως η λαμπρότητα των Χριστουγέννων δεν έχει σχέση με τίποτε από αυτά. Και το “θαύμα” δεν έχει να κάνει με τη δυτική κατασκευή της ατομικής ευτυχίας.

Μιας ευτυχίας που πρέπει αναγκαστικά να νιώσουμε. Και για να τη νιώσουμε, επιβάλλεται να καταναλώσουμε όλο και περισσότερα υλικά αγαθά. Αλλά αυτό φέρνει μεγαλύτερο κενό και κατάθλιψη.

Το θαύμα είναι η Γέννηση του Χριστού. Οτι ο Θεός έγινε άνθρωπος. Και με τη σάρκωσή Του ξεκίνησε, μέσα στην Ιστορία, η ανακαίνιση του κόσμου. (…). Οι χριστιανοί οφείλουμε να διασώσουμε, με τον τρόπο της ζωής μας, το αληθινό νόημα των Χριστουγέννων. Δηλαδή ότι Θεός και άνθρωπος δεν βρίσκονται σε διαμάχη».

Ο Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας, Αναστάσιος, έγραψε στο χριστουγεννιάτικο μήνυμα του: «Κάθε εποχή έχει τις δικές της αναταραχές, πολεμικές συγκρούσεις, καταστροφές, τραγωδίες, ανέχεια, σπαραγμό, απελπισία».

«Η δική μας συγκλονίζεται από παρατεινόμενους αδιανόητα σκληρούς πολέμους σε πολλές γωνιές της Γης και κοντύτερα στην Ουκρανία και στην Παλαιστίνη. Αντιθέσεις και ρήγματα ταλαιπωρούν ακόμη και τα εκκλησιαστικά περιβάλλοντα. Κάθε λαός έχει τα δικά του πολύμορφα προβλήματα. Κάθε κοινότητα, κάθε άνθρωπος βιώνει ώρες μελαγχολίας και πόνου. Για όλες τις περιπτώσεις, απαραίτητος οδηγός παραμένει η υπομονή της ελπίδος.

Εντείνουμε την ικεσία μας για κατάπαυση των φονικών συγκρούσεων και των ποικίλων κοινωνικών κρίσεων, ώστε να επικρατήσει όπου Γης ειρήνη. Ας προσπαθήσουμε διά της υπομονής και της παρακλήσεως των Γραφών να ενισχύσουμε την ομοφροσύνη μεταξύ μας και την αρμονική συνεργασία, αυξάνοντας την ελπίδα μέσα μας», τόνισε.

Ο Πάπας Φραγκίσκος ανακοίνωσε ότι: «αγκαλιάζω τον πληθυσμό του Ισραήλ, της Παλαιστίνης και, ιδίως, των χριστιανικών κοινοτήτων της Γάζας και των Αγίων Τόπων». Φέρω στην καρδιά μου τον πόνο για την αποτρόπαιη επίθεση της 7ης Οκτωβρίου και ανανεώνω την αποφασιστική έκκλησή μου για απελευθέρωση όσων κρατούνται ακόμη σε ομηρία».

Ο πάπας ζήτησε να σταματήσουν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις «με τον τρομακτικό αριθμό αθώων θυμάτων που προκαλούν» και να επιτραπεί άμεσα η αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας. Ο Φραγκίσκος τάχθηκε ανοικτά, παράλληλα, υπέρ ενός ειλικρινούς διαλόγου, ο οποίος να μπορέσει να οδηγήσει σε επίλυση του Παλαιστινιακού, με ουσιαστική πολιτική βούληση και με την στήριξη της διεθνούς κοινότητας. Ζήτησε, επίσης, να μπορέσει να πληροφορηθεί, η διεθνής κοινή γνώμη, σχετικά με τα συμφέροντα και τα τεράστια ποσά που κρύβονται πίσω από τους πολέμους, με την συνεχή παραγωγή όπλων.

«Κοιτώντας τον νεογέννητο Ιησού, ικετεύω να επιτευχθεί ειρήνη στην Ουκρανία. Ανανεώνουμε την πνευματική και ανθρώπινη εγγύτητά μας στον δοκιμαζόμενο λαό της ώστε, με τη στήριξη του καθ΄ ενός μας, να μπορέσει να αισθανθεί, με ουσιαστικό τρόπο, την αγάπη του Θεού», υπογράμμισε ο Αργεντινός πάπας.

Ο Φραγκίσκος, στο μήνυμά του, ζήτησε ειρήνη για το Αζερμπαϊτζάν και την Αρμενία, ευχήθηκε να ξεπεράσει, ο Λίβανος, τη φάση αστάθειας που διέρχεται ενώ αναφέρθηκε και στους λαούς της Συρίας και της Υεμένης, οι οποίοι συνεχίζουν να υποφέρουν.

Με το βλέμμα στραμμένο στην Αφρική, επίσης, ο ποντίφικας τόνισε: «δεν ξεχνάμε τις εντάσεις και τις συγκρούσεις που προκαλούν καταστροφές στην περιοχή του Σαχέλ, στο Κέρας της Αφρικής, στο Σουδάν, αλλά και στο Καμερούν, στη Δημοκρατία του Κονγκό και στο Νότιο Σουδάν».

«Ο Ιός του Κυρίου, ο οποίος έγινε ταπεινό παιδί, ας προσφέρει την αναγκαία έμπνευση στις πολιτικές αρχές και σε όλους τους ανθρώπους καλής θελήσεως της αμερικανικής ηπείρου, ώστε να μπορέσουν να βρουν κατάλληλες λύσεις για να ξεπεραστούν οι πολιτικές και κοινωνικές διαφορές, να πολεμήσουν κατά των μορφών φτώχειας που προσβάλλουν την αξιοπρέπεια των ανθρώπων, να απαλείψουν τις ανισότητες και να αντιμετωπίσουν το οδυνηρό φαινόμενο των μεταναστεύσεων. Από τη φάτνη, ο Ιησούς μας ζητά να δώσουμε φωνή σε όσους δεν έχουν: φωνή στους αμάχους, σε όσους πεθαίνουν λόγω έλλειψης νερού και ψωμιού, φωνή σε όσους δεν καταφέρνουν να βρουν δουλειά ή την έχασαν. Φωνή σε όσους είναι υποχρεωμένοι να απομακρύνονται από την πατρίδα τους, σ’ αναζήτηση ενός καλύτερου μέλλοντος, θέτοντας σε κίνδυνο την ζωή τους, με εξαντλητικά ταξίδια, στο έλεος διακινητών χωρίς ηθικούς ενδοιασμούς», πρόσθεσε ο Φραγκίσκος.

