Με απαξιωτικό τρόπο σχολίασε ο Έλον Μασκ την πρόσφατη συνέντευξη της Άνγκελα Μέρκελ, στην οποία η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας είχε εκφράσει ιδιαίτερη ανησυχία για την οικονομική ισχύ του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία και τον ρόλο του στην κυβέρνηση Τραμπ.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο Spiegel η Μέρκελ χαρακτήρισε ως «εξόχως προβληματικό» το γεγονός πως είναι ιδιοκτήτης του 60% των δορυφόρων σε τροχιά. «Η πολιτική πρέπει να καθορίζει την κοινωνική ισορροπία μεταξύ των ισχυρών και των απλών πολιτών», ανέφερε σε άλλο σημείο των δηλώσεών της.

Ο Μασκ ανάρτησε απόσπασμα της συνέντευξης, παραλλάσσοντας το επώνυμό της σε «Merkin». Λέξη η οποία στην αγγλική γλώσσα αναφέρεται σε περούκα που χρησιμοποιείται από γυναίκες και για το εφηβαίο.

«Ποια είναι αυτή η Άνγκελα Μέρκιν;», έγραψε στην ανάρτησή του ο Έλον Μασκ με σκωπτική διάθεση.

Who is this Angela Merkin person? https://t.co/PTjmnG2Vgi

— Elon Musk (@elonmusk) November 24, 2024