Στην επίσημη τελετή για τον εορτασμό της 80ής επετείου της εισβολής στη Νορμανδία παρέστησαν σήμερα, Πέμπτη 6 Ιουνίου, ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα. Η επίσκεψή τους όμως επιφύλασσε και μια στιγμή που συζητήθηκε και αναμένεται να συζητηθεί πολύ, η οποία αφορούσε τη βασίλισσα της Αγγλίας και την Πρώτη Κυρία της Γαλλίας.

Όλα έγιναν μετά τις ομιλίες του βασιλιά Καρόλου (εκφωνήθηκε στα γαλλικά) και του Εμανουέλ Μακρόν. Αρχικά, ο μονάρχης και ο Γάλλος πρόεδρος κατέθεσαν στεφάνια στο βρετανικό μνημείο της Νορμανδίας για να τιμήσουν τους πεσόντες.

Στη συνέχεια, η βασίλισσα Καμίλα και η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν, και οι δύο ντυμένες στα λευκά, κατέθεσαν επίσης στεφάνια. Ωστόσο, ένα αναπάντεχο περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια αυτού του μέρους της τελετής.

Η Καμίλα κατέθεσε πρώτη το στεφάνι της και ακολούθησε η Μπριζίτ Μακρόν, η οποία αντιμετώπισε κάποια δυσκολία στην τοποθέτηση του δικού της στεφανιού. Μετά από ένα σύντομο λεπτό περισυλλογής, η Πρώτη Κυρία άπλωσε το χέρι της στη βασίλισσα. Η Καμίλα φάνηκε κάπως διστακτική να προσφέρει το γαντοφορεμένο χέρι της, καθώς είναι ασυνήθιστο για τα μέλη του κοινού να αγγίζουν τη βασιλική οικογένεια. Τελικά, η Μπριζίτ έσφιξε απαλά το χέρι της βασίλισσας πριν το αφήσει και οι δύο γυναίκες στάθηκαν μαζί μπροστά στο μνημείο.

Παρά την καλοπροαίρετη χειρονομία της Μπριζίτ, η επαφή με τη βασιλική οικογένεια συχνά προκαλεί συζητήσεις. Ενώ ο επίσημος ιστότοπος της βασιλικής οικογένειας αναφέρει ότι δεν υπάρχουν «υποχρεωτικοί κώδικες συμπεριφοράς» για τη συνάντηση με τη βασίλισσα ή άλλους βασιλικούς, υπάρχει ένας άγραφος κανόνας που συμβουλεύει κατά της σωματικής επαφής.

Awkward moment Brigitte Macron breaks Royal protocol as she tries to hold Queen Camilla’s hand at D-Day memorial in Normandy#Macron #DDay #Camilla #Royals pic.twitter.com/Qi3h66iYee

— Daily Mail Online (@MailOnline) June 6, 2024