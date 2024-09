Ελληνοαμερικανίδα δασκάλα στο Κουίνς, η οποία απολύθηκε επειδή αρνήθηκε να κάνει το εμβόλιο για τον COVID και στη συνέχεια δικαιώθηκε από το δικαστήριο, καταγγέλει ότι εξακολουθεί να μην μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο της.

Η Δάφνη Χαλκιάς, μητέρα τεσσάρων παιδιών και παιδαγωγός για σχεδόν 30 χρόνια, είπε στη New York Post ότι «έκανε τα πάντα σωστά» όσον αφορά την υπόθεσή της και πλέον δηλώνει «αηδιασμένη» που συνεχίζουν να την ταλαιπωρούν.

«Δεν είμαι εγκληματίας και όμως με κάνουν να νιώθω ότι παραβαίνω τον νόμο», είπε η 55χρονη Χαλκιάς, αφού την απομάκρυναν από το σχολείο της στο Λονγκ Άιλαντ Σίτι.

Ένας δικαστής τον περασμένο μήνα αποφάσισε ότι η Χαλκιάς επρόκειτο να επιστρέψει στο υπουργείο Παιδείας της πόλης από την 1η Αυγούστου, μετά από παρατεταμένη δικαστική διαμάχη για την εργασία της.

Αρνήθηκε το εμβόλιο για θρησκευτικούς λόγους

Η Χαλκιάς εργαζόταν στο Judge Charles Vallone School για 23 χρόνια, όταν απομακρύνθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2022, επειδή αρνήθηκε να κάνει το εμβόλιο για θρησκευτικούς λόγους, καθώς δηλώνει Ελληνίδα Χριστιανή Ορθόδοξος.

Ο δικαστής του ανωτάτου δικαστηρίου του Queens, Chereé Buggs, τον περασμένο μήνα διαπίστωσε ότι η άρνηση της θρησκευτικής εξαίρεσης της Χαλκιάς από τον DOE (Διδασκαλική Ομοσπονδία) ήταν «αυθαίρετη και ιδιότροπη, χωρίς τεκμηριωμένη βάση και επαρκή εξήγηση» και διέταξε να της καταβληθεί καθυστερημένη αμοιβή.

Ωστόσο, «πήγα σήμερα για δουλειά και μου είπαν ότι δεν υπήρχε τίποτα για μένα», είπε η Χαλκιάς στη New York Post την Τρίτη 03/09. «Η διευθύντρια είπε ότι δεν της δόθηκαν οδηγίες σχετικά με την υπόθεσή μου, δεν υπήρχε θέση για μένα και δεν είμαι επίσημα καταγεγραμμένη στο σύστημα».

«Και μου είπαν ότι, αν έμενα εκεί, θα έπρεπε να με συνοδέψουν έξω – κάτι που έπρεπε να κάνει ο φρουρός», τόνισε.

Longtime NYC teacher wins court battle over COVID vax — and is still barred from school https://t.co/J5K5e5H1j7 pic.twitter.com/ct4izBOCQ5

— New York Post Metro (@nypmetro) September 3, 2024