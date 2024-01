Ο πρωθυπουργός της Παπούας Νέας Γουινέας, ο Τζέιμς Μαράπε, δεσμεύτηκε σήμερα πως θα βάλει τέλος στην «αναρχία», μετά τον θάνατο 15 ανθρώπων κατά τη διάρκεια νύχτας βίαιων ταραχών, εμπρησμών και λεηλασιών στις δυο μεγαλύτερες πόλεις της χώρας.

#UPDATE Papua New Guinea’s PM pledges to crack down on “lawlessness”, after 15 people died in riots across the country’s two largest cities.

Crowds torched buildings and ransacked shops during a night of turmoil that soon spread north to the city of Laehttps://t.co/H8kYPXJpWw pic.twitter.com/cWACPzmLY1

— AFP News Agency (@AFP) January 11, 2024