H κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία στην Ιταλία γίνεται όλο και πιο ακραία. Οι επιθέσεις κατά του νοσηλευτικού προσωπικού από ασθενείς και συγγενείς τους συνεχίζονται, όπως αναφέρει σε δημοσίευμα της η Deutsche Welle. Παράλληλα η Ιταλική κυβέρνηση εξήγγειλε αυστηρότερα μέτρα για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Η πιο πρόσφατη επίθεση σημειώθηκε στην κεντρική Ιταλία στην περιφέρεια Αμπρούτσο. Ένας ασθενής της ογκολογικής κλινικής έχασε την μάχη με τη ζωή και σαράντα συγγενείς του εισήλθαν με βίαιο τρόπο μέσα στο νοσοκομείο, άρχισαν να σπάνε ό,τι έβρισκαν μπροστά τους και επιτέθηκαν σε γιατρούς και νοσηλευτές. Παράλληλα, στο Βίμπο Βαλέντσια της Καλαβρίας μια γυναίκα χειροδίκησε κατά γιατρού διότι απαιτούσε να μην περιμένει την σειρά της στα έκτακτα περιστατικά και να την εξετάσουν αμέσως. Έξω από την Καζέρτα, δε, στην περιφέρεια της Νάπολης, ένας νοσηλευτής που εργάζεται στο τμήμα Πρώτων Βοηθειών τραυματίσθηκε από τον σύζυγο ασθενούς. Είχε εξαγριωθεί, εξήγησε στους καραμπινιέρους, διότι άργησε το ασθενοφόρο.

