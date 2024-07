Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στη Βαρκελώνη κατά του υπερτουρισμού, στην πρωτεύουσα της Καταλωνίας, καθώς η οργή αυξάνεται στην Ισπανία που αποτελεί τον δεύτερο τουριστικό προορισμό παγκοσμίως.

Με το σύνθημα: «Φτάνει! Ας βάλουμε όρια στον τουρισμό», οι διαδηλωτές ζήτησαν αλλαγή του οικονομικού μοντέλου για την πόλη, πρώτο τουριστικό προορισμό της Ισπανίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Δεν έχουμε τίποτε κατά του τουρισμού, αλλά με τον υπερβάλλοντα τουρισμό, ναι, διότι κάνει την πόλη αβίωτη», εξήγησε ο Ζόρντι Γκουγιού, ένας 70χρονος βαρκελωνέζος κοινωνιολόγος.

Πίσω από ένα πανό με το σύνθημα «περιορίστε τον τουρισμό τώρα!», οι διαδηλωτές πορεύτηκαν φωνάζοντας συνθήματα όπως «οι τουρίστες έξω από τις γειτονιές μας», σταματώντας μπροστά από ξενοδοχεία προς έκπληξη των τουριστών.

Hundreds gather on the famous Rambla for a protest against mass tourism in Barcelona. Protesters are fed up with high rents, emptying of neighbourhoods due to tourist flats, & overcrowding pic.twitter.com/2EhqUxLud3

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— Bethany Rielly (@bethrielly) July 6, 2024