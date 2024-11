Περίπου δέκα χιλιάδες αγρότες από διάφορα μέρη της Βρετανίας συνέρρευσαν την Τρίτη στο Γουέστμινστερ, στο κεντρικό Λονδίνο, διαμαρτυρόμενοι για τον νέο προϋπολογισμό από την κυβέρνηση των Εργατικών.

Συγκεκριμένα αντιτίθενται στο μέτρο που από τον Απρίλιο του 2026 καταργεί την απαλλαγή από τον φόρο κληρονομιάς για οικογενειακές αγροτικές περιουσίες αξίας άνω του 1 εκατομμυρίου λιρών.

North East farmer Clare Wise says the farming community “will not back down” as she spoke at a protest in London today

Farms worth over £1 million will be subject to inheritance tax from April 2026 under new legislation

The government insist they are committed to Britain’s… pic.twitter.com/FhKFHsTAVx

— ITV News Tyne Tees (@itvtynetees) November 19, 2024