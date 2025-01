Ζεύγος διάσημων Ρώσων πρωταθλητών του καλλιτεχνικού πατινάζ επέβαινε στο μοιραίο αεροσκάφος που συνετρίβη στην Ουάσιγκτον, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tass στη Ρωσία.

❗️ Kremlin media reports that Russian national pairs figure skating champions Evgenia Shishkova and Vadim Naumov were on board the plane that crashed near Washington, DC

Shishkova and Naumov won the world pairs figure skating title in 1994. In 1998, they ended their athletic… pic.twitter.com/cFg92gb3g4

— NEXTA (@nexta_tv) January 30, 2025