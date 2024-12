Δραματικές είναι οι εξελίξεις στη Συρία, όπου η προέλαση των ισλαμιστών ανταρτών δεν φαίνεται να συναντά αντίσταση. Τελικός τους στόχος η Δαμασκός, όπως έχουν διαμηνύσει. Οι αντάρτες προωθούνται στα περίχωρα της Χομς, της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της Συρίας.

Σύροι αντάρτες ανέφεραν αργά το βράδυ της Παρασκευής πως ελέγχουν την Νταράα (νότια), από όπου ξεκίνησε η εξέγερση του 2011 κατά του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ. Πρόκειται για την τέταρτη πόλη στρατηγικής σημασίας, όπου οι κυβερνητικές δυνάμεις χάνουν τον έλεγχο την τελευταία εβδομάδα.

Σύμφωνα με πηγές τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο Reuters, οι αντάρτες κατέληξαν σε συμφωνία με τις κυβερνητικές δυνάμεις προκειμένου αυτές να αποχωρήσουν, παρέχοντας τους εγγυήσεις για ασφαλή διέλευση προς την πρωτεύουσα Δαμασκό, η οποία απέχει περίπου 100 χιλιόμετρα.

Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης διακρίνονται αντάρτες που επέβαιναν σε μοτοσικλέτες να γίνονται δεκτοί με επευφημίες και πανηγυρικούς πυροβολισμούς σε κεντρικούς δρόμους της πόλης.

لحظة إسقاط تمثال حافظ الأسد للمرة الثانية في مدينة درعا #ردع_العدوان ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ” هز يلعن روحك هز ” pic.twitter.com/5nVX0uSVU5 — مُضَر | Modar (@ivarmm) December 6, 2024

Μέχρι στιγμής δεν υπήρχε επίσημη αντίδραση από τον συριακό στρατό ή την κυβέρνηση Άσαντ, ενώ το Reuters υπογραμμίζει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τον ισχυρισμό των ανταρτών.

Η κατάληψη της πόλης Νταράα, της οποίας ο πληθυσμός ξεπερνούσε τις 100.000 πριν από την έναρξη του εμφυλίου πολέμου (2011), είναι υψηλού συμβολισμού αφού θεωρείται λίκνο της εξέγερσης. Είναι η πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας, η οποία έχει περισσότερους από ένα εκατομμύριο κατοίκους, στα σύνορα με την Ιορδανία.

Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση των ανταρτών ότι προωθήθηκαν στα περίχωρα της πόλης Χομς (κεντρικά). Εάν οι αντάρτες καταλάβουν τη Χομς θα αποκόψουν την πρωτεύουσα Δαμασκό από τα παράλια, όπου οι Ρώσοι σύμμαχοι του Άσαντ έχουν ναυτική και αεροπορική βάση.

Likely Asaad/Russia loses Homs by tomorrow afternoon, only 24 hours after losing Hama. At this rate likely Damascus goes by weekend. Putin’s obsession with Ukraine is losing him an empire. pic.twitter.com/Nu9obARTeZ — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) December 5, 2024

«Οι δυνάμεις μας απελευθέρωσαν την τελευταία κοινότητα στα περίχωρα της πόλης Χομς και πλέον βρίσκονται προ των πυλών της», ανέφερε η τζιχαντιστική οργάνωση Χάγιατ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS) σε μήνυμά της στην πλατφόρμα Telegram.

Η συμμαχία των ανταρτών, της οποίας ηγούνται οι ισλαμιστές της HTS κάλεσαν εκ νέου τις δυνάμεις που παραμένουν πιστές στην κυβέρνηση του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ να αυτομολήσουν. Καθώς συνεχίζεται η προέλαση των ανταρτών, χιλιάδες κάτοικοι της Χομς εγκαταλείπουν εσπευσμένα την πόλη κατευθυνόμενοι προς τη Λαττάκεια και την Ταρτούς.

Δυσοίωνα σημάδια για το καθεστώς Άσαντ

Μια υποστηριζόμενη από τις ΗΠΑ συμμαχία με επικεφαλής Κούρδους μαχητές της Συρίας κατέλαβε τη Ντέιρ ελ-Ζορ, το κύριο στήριγμα της κυβέρνησης στην αχανή ανατολική έρημο, την Παρασκευή, δήλωσαν τρεις συριακές πηγές στο Reuters.

Οι αντάρτες κατέλαβαν το Χαλέπι και τη Χάμα στα βορειοδυτικά και στο κέντρο της χώρας νωρίτερα εντός της εβδομάδας στην επίθεση που ξεκίνησε στις 27 Νοεμβρίου. Σε ένα άλλο δυσοίωνο σημάδι για τον Άσαντ στα ανατολικά, η συριακή κουρδική δύναμη δήλωσε ότι το Ισλαμικό Κράτος είχε θέσει υπό τον έλεγχό του ορισμένες περιοχές στην ανατολική Συρία.

🇸🇾 SYRIA: BASHAR AL-ASSAD LOSES THE WAR In just 10 days, the Syrian Arab Army has collapsed. Tonight, the army retreats to Damascus, abandoned by its allies. The Assad family is reportedly preparing to leave the country.#Breaking #Syria #BasharAlAssad #MiddleEast… pic.twitter.com/A7Z4WXg18I — Breaking News (@PlanetReportHQ) December 6, 2024

Ο Άρον Λουντ, συνεργάτης του think tank Century Foundation, δήλωσε πως η κυβέρνηση του Άσαντ «μάχεται για τη ζωή της σε αυτό το σημείο». Σύμφωνα με τον ίδιο ήταν πιθανό η κυβέρνηση να κρατήσει τη Χομς, «αλλά δεδομένης της ταχύτητας με την οποία έχουν κινηθεί τα πράγματα μέχρι στιγμής, δεν θα υπολόγιζα σε αυτό», δήλωσε ακόμα.

Η συριακή κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι οι ρωσο-συριακές αεροπορικές επιδρομές είχαν στόχο αρχηγεία των ανταρτών στην ύπαιθρο της Χάμα, της Ιντλίμπ και του Χαλεπίου και σκότωσαν τουλάχιστον 200 αντάρτες την Παρασκευή, επικαλούμενη το ρωσικό Κέντρο Συντονισμού στη Συρία.

Still clearing out the Russian/Assadist troops with ease, rebels continue liberating cities, pressing on the Damascus. Salamiyah City, liberated, no shots fired regime forces fled.

pic.twitter.com/qQRIxPdttt — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) December 6, 2024

Μια πηγή του συριακού στρατού δήλωσε ότι οι δυνάμεις της Χεζμπολάχ που υποστηρίζονται από το Ιράν τοποθετήθηκαν για να ενισχύσουν τις κυβερνητικές άμυνες μέσα και κοντά στη Χομς. Η κατάληψη της Χομς θα παγίωνε μια αλυσίδα ισχυρών θέσεων υπό τον έλεγχο των ισλαμιστών ανταρτών από το Χαλέπι μέχρι τα σύνορα με την Τουρκία στα βόρεια και έως την Νταράα στα σύνορα με την Ιορδανία στα νότια.

Η κατάκτηση της Χομς θα αύξανε επίσης τις πιθανότητες των ανταρτών να απομονώσουν την έδρα του καθεστώτος του Άσαντ στη Δαμασκό με τη δυνατότητα να μπλοκάρουν τη διαδρομή βορειοδυτικά από την πρωτεύουσα προς την θάλασσα. Καθώς οι αντάρτες πίεζαν την επίθεσή τους, η Ρωσία και η Ιορδανία την Παρασκευή κάλεσαν τους υπηκόους τους να εγκαταλείψουν τη Συρία.

Τουρκία, Ρωσία και Ιράν ψάχνουν διέξοδο

Η Τουρκία θα συναντηθεί σήμερα στην Ντόχα με τη Ρωσία και το Ιράν για να επιχειρήσει να βρει μια πολιτική και ειρηνική διέξοδο στη Συρία και να αποφύγει το χάος στην πόρτα της.

Οι τρεις χώρες, οι οποίες στέλνουν στην Ντόχα τους υπουργούς Εξωτερικών τους, είναι από το 2017 εταίροι στο πλαίσιο της διαδικασίας της Αστάνα, η οποία άρχισε για να κάνει να σιγήσουν τα όπλα στη Συρία, χωρίς ωστόσο να έχουν συνταχθεί με την ίδια πλευρά οι τρεις χώρες στο πεδίο της μάχης.

Η Μόσχα και η Τεχεράνη έσπευσαν στο πλευρό του σύρου προέδρου Μπασάρ αλ-Άσαντ και τον βοήθησαν στρατιωτικά να συντρίψει την αντιπολίτευση, ενώ η Άγκυρα, χωρίς να εμπλέκεται άμεσα στο πεδίο, παρατηρεί ευμενώς τις προόδους που σημειώνουν τα κινήματα των ανταρτών.

«Για την Άγκυρα, η αλλαγή της ισορροπίας των δυνάμεων στη Συρία αντιπροσωπεύει ταυτόχρονα μια ευκαιρία και ένα κίνδυνο», συνοψίζει ο Χάμις Κινίρ, αναλυτής του γραφείου συμβούλων Verisk Maplecroft.

Πηγή: Reuters