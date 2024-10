Δύο στρατιώτες του Ιράν σκοτώθηκαν στην «Επιχείρηση Ημέρες Μετάνοιας», το όνομα της επίθεσης του Ισραήλ σε ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους, ανέφερε το Tasnim News το Σάββατο.

«Για την υπεράσπιση της ασφάλειας του Ιράν και για την προστασία του λαού και των συμφερόντων του έθνους, ο στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν θυσίασε δύο από τους μαχητές του χθες το βράδυ καθώς αντιμετώπιζαν βλήματα από το «εγκληματικό σιωνιστικό καθεστώς»», αναφέρεται στην ανακοίνωση, που εκδόθηκε.

First photo emerging on Iranian official outlets of one of the two Iranian Army forces who was killed during Israel’s attack on Iran last night. His name was Hamzeh Jahandide, according to Iranian media. pic.twitter.com/fqfzY0UklS

Η φωτογραφία ενός εκ των δύο νεκρών στρατιωτών του Ιράν, που σκοτώθηκαν κατά την επίθεση του Ισραήλ, εμφανίζεται στα επίσημα ιρανικά ΜΜΕ. Πρόκειται για τον λοχαγό Hamzeh Jahandide, σύμφωνα πάντα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ο οποίος σκοτώθηκκε στη Μασχάρ.

#BREAKING: Captain Hamzeh Jahandide from the #Iranian Air Defense Force is identified as one of two officers who lost their lives today. He was not killed in #Tehran but in #Mahshahr, SW of #Iran as the #Israeli Air Force targeted their command and control truck. pic.twitter.com/78eOQjh0w0

