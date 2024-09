Πηγή προσκείμενη στις λιβανικές υπηρεσίες ασφαλείας αναφέρθηκε σε τουλάχιστον δύο νεκρούς σε νέο ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα του Ισραήλ στη Βηρυτό τις πρώτες πρωινές ώρες.

Κατά την πηγή αυτή, «τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πλήγμα ισραηλινού drone εναντίον διαμερίσματος που ανήκε στη Τζεμάα Ισλαμίγια». Η λιβανική ισλαμιστική οργάνωση υποστηρίζει τη Χεζμπολάχ στις επιθέσεις της στο βόρειο Ισραήλ, «σε υποστήριξη» της Χαμάς, από την επομένη του ξεσπάσματος του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

