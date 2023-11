Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το πρωί της Παρασκευής (17/11) ότι σκότωσε τουλάχιστον «πέντε τρομοκράτες» στη Τζενίν της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, προπύργιο ένοπλων παλαιστινιακών οργανώσεων, ενώ η Χαμάς έκανε λόγο για τον θάνατο τριών μαχητών της «στη μάχη του Κατακλυσμού του αλ Άκσα στη Τζενίν».

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας από την πλευρά του ανακοίνωσε «τρεις νεκρούς και 15 τραυματίες, εκ των οποίων τέσσερις σε κρίσιμη κατάσταση».

«Κατακλυσμός αλ Άκσα» είναι το όνομα που έχει δώσει η Χαμάς στην αιματηρή της επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ στην οποία σκοτώθηκαν 1.200 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι.

Έκτοτε ο ισραηλινός στρατός βομβαρδίζει συνεχώς τη Λωρίδα της Γάζας, ενώ έχει αυξήσει και τις επιδρομές του στη Δυτική Όχθη, κυρίως στη Τζενίν και τον καταυλισμό προσφύγων που υπάρχει εκεί.

