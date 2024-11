«Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα αντιμετωπίσει μία μάχη εξουσίας εντός του 2025», προβλέπει ο Economist σε δημοσίευμα στο οποίο παρουσιάζει τα δεδομένα που θα οδηγήσουν την Ουκρανία στην αλλαγή εξουσίας.

Η επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, έτσι κι αλλιώς είχε θεωρηθεί ως αρνητική εξέλιξη για την ηγεσία της Ουκρανίας, καθώς οι προγραμματικές δηλώσεις από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού ήταν ξεκάθαρες και καθόλου ευνοϊκές για τον Ζελένσκι.

Ο Τραμπ έχει χαρακτηρίσει τον Ουκρανό πρόεδρο ως «τον μεγαλύτερο πλασιέ στην ιστορία», ενώ είχε αποκαλύψει πως «κάθε φορά που επισκέπτεται τις ΗΠΑ επιστρέφει στη χώρα του με δεκάδες δισεκατομμύρια στην βαλίτσα του».

Η οικονομική και πολιτική υποστήριξη από παρείχαν στην Ουκρανία οι ΗΠΑ του Τζο Μπάιντεν, σύντομα δεν θα… υπάρχουν, ενώ ο Τραμπ -αν και το Κρεμλίνο δεν επιβεβαιώνει πρόσφατες επαφές με τον Βλαντιμίρ Πούτιν- έχει εκφραστεί δημόσια για τον Ρώσο ηγέτη, υπογραμμίζοντας τις πολύ καλές σχέσεις που έχει μαζί του.

