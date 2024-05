Η αστυνομία άρχισε σήμερα νωρίς σήμερα το πρωί (τοπική ώρα) να απομακρύνει τα οδοφράγματα που είχαν στήσει φοιτητές υπέρ των Παλαιστινίων στο διάσημο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες (UCLA) προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την ισραηλινή επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας.

Η αστυνομία, που ενίσχυε συνεχώς την παρουσία της έξω από το πανεπιστήμιο τις τελευταίες ώρες, φορώντας κράνη, αντιασφυξιογόνες μάσκες και με ρόπαλα στα χέρια εισέβαλαν στον καταυλισμό που έχει στηθεί αφού κατάφερε να σπάσει τα οδοφράγματα που είχαν στηθεί από τους διαδηλωτές με τη χρήση προστατευτικού εξοπλισμού, σύμφωνα με το CNN. Περίπου 300 – 500 αστυνομικοί επιχειρούν στον καταυλισμό.

Ορισμένοι διαδηλωτές ανέφεραν ότι οι αστυνομικοί τους πυροβολούν με λαστιχένιες σφαίρες ενώ παράλληλα εκτοξεύονται φωτοβολίδες.

Νωρίτερα, η αστυνομία είχε προειδοποιήσει τους διαδηλωτές να εκκενώσουν την πανεπιστημιούπολη.

Παράλληλα, η αστυνομία έχει προχωρήσει σε συλλήψεις.

Οι διαδηλωτές φορούν κράνη και μαντίλες και προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τα δακρυγόνα και τα σπρέι πιπεριού, καθώς οι αρχές του ζητούν να διαλυθούν. Μερικοί διαδηλωτές έχουν κατασκευάσει αυτοσχέδιες ασπίδες από κόντρα πλακέ σε περίπτωση συγκρούσεων με την αστυνομία.

Κάποιοι κρατούμενοι διαδηλωτές φαίνονται να κάθονται στο γρασίδι με τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη τους, ενώ η αστυνομία τους έχει περικυκλώσει. Ένας εξ αυτών φαίνεται να απομακρύνεται από την αστυνομία με δεμένους καρπούς πίσω από την πλάτη, λέγοντας στις κάμερες ότι είναι φοιτητής του UCLA.

