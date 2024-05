Ο 5χρονος Alam Makial έπεσε από ένα παράθυρο στον 15ο όροφο του Jacobs House στο New City Road, Plaistow λίγο πριν τις 6 το πρωί. Πέθανε επιτόπου. Ένας γείτονας που κάλεσε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης είπε ότι οι γονείς του αγοριού ήταν «απαρηγόρητοι».

Ο θάνατος δεν αντιμετωπίζεται ως ύποπτος και θα ετοιμαστεί φάκελος για τον ιατροδικαστή, αναφέρει η Μετεωρολογική Αστυνομία. «Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια του παιδιού αυτή τη στιγμή», είπε ένας εκπρόσωπος της Met.

Ένας κάτοικος του Jacob’s House, ο J.J., είπε ότι το αγόρι έμενε στον 15ο όροφο. Είπε, επίσης, ότι είδε έναν άνδρα να πηγαίνει στο αγόρι και να φωνάζει: «Όχι, γιε μου».

Ένας άλλος κάτοικος, ο Ansert Davis, είπε ότι είδε τον πατέρα του αγοριού «να κυλιέται στο πάτωμα», λέγοντας «ο γιος μου». Ο κ. Ντέιβις, ο οποίος είχε δει στο παρελθόν την οικογένεια να παίζει στις κούνιες, είπε ότι η μητέρα του αγοριού ήταν «ταραγμένη».

Είδε έναν άλλο γείτονα να τρέχει έξω για να προσπαθήσει να βοηθήσει: «Ήρθε τρέχοντας, έριξε μια ματιά στο παιδί και γύρισε πίσω τρέμοντας. Βλέπω συνέχεια την εικόνα στο κεφάλι μου. Είναι τόσο λυπηρό, έχω ένα εγγόνι σε αυτήν την ηλικία. Ω Θεέ μου, είναι σαν να βλέπεις τα δικά σου παιδιά». Ένας άλλος κάτοικος, που θέλησε να παραμείνει ανώνυμος, είπε ότι το αγόρι ήταν υποστηρικτής της Άρσεναλ και τον περιέγραψε ως «ένα πολύ καλό αγόρι».

A local resident has described the death of a six year old boy in East London as “absolutely tragic”. The child is believed to have fallen from the 15th floor of Jacob’s House. ⁦@AlexDuke2000⁩ reports from the scene… pic.twitter.com/18svWeROs8

— Greatest Hits Radio London News (@GHRLondonNews) May 16, 2024