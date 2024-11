Μαχητικά αεροσκάφη F-15 έφθασαν στη Μέση Ανατολή χθες Πέμπτη, ανακοίνωσε ο αμερικανικός στρατός, μια εβδομάδα μετά την αναγγελία της Ουάσινγκτον πως αναπτύσσει περισσότερα στρατιωτικά μέσα στην περιοχή εν είδει προειδοποίησης στο Ιράν.

Τα αεροσκάφη, ο αριθμός τους δεν διευκρινίστηκε, που κανονικά έχουν βάση την Αγγλία, έφθασαν στον τομέα ευθύνης της CENTCOM, του μεικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή.

Today, U.S. Air Force F-15E Strike Eagles from the 492nd Fighter Squadron, RAF Lakenheath, England, arrive in the U.S. Central Command area of responsibility. pic.twitter.com/RPkaj3DROq

— U.S. Central Command (@CENTCOM) November 7, 2024