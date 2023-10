Νέες πληροφορίες έρχονται συνεχώς στο φως της δημοσιότητας σχετικά με το παρελθόν του δράστη του μακελειού του Μέιν, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 22 άνθρωποι και τραυματίστηκαν πολλοί ακόμα.

Ο 40χρονος δράστης, Ρόμπερτ Καρντ, διαφεύγει ακόμα της σύλληψης και συνεχίζεται το ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Νωρίτερα, ο πολιτειακός επίτροπος για το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας ενημέρωσε πως εντοπίστηκε το όχημά του στη Λισαβόνα του Μέιν, περιοχή περίπου 15 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πόλης όπου εκτυλίχθηκε το μακελειό.

Στην περιοχή έχουν κλείσει γραφεία και έχουν ακυρωθεί εκδηλώσεις, ενώ οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν στα σπίτια τους μέχρι ο δράστης να πέσει στα χέρια των Αρχών.

Ο Καρντ φέρεται να σπούδασε μηχανικός στο Πανεπιστήμιο του Μέιν πριν από περίπου 20 χρόνια, όπως δήλωσε εκπρόσωπος του σχολείου. Συγκεκριμένα, ήταν φοιτητής εκεί από το 2001 έως το 2004, αν και δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν αποφοίτησε.

Παράλληλα, όπως μεταδίδει το NBC, ο ένοπλος ήταν εκπαιδευτής πυροβόλων όπλων και πιστεύεται ότι βρισκόταν στην Εφεδρεία του Στρατού. Πρόσθεσε ότι οι αρχές επιβολής του νόμου ανέφεραν ότι «αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας, ενώ είχε απειλήσει πως θα ρίξει με όπλο στη βάση της Εθνικής Φρουράς».

Κατάγεται από το Μπόουντοϊν του Μέιν – μια κωμόπολη με πληθυσμό λίγο πάνω από 3.000 κατοίκους.

Ο 40χρονος αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας, ενώ πρόσφατα ανέφερε ότι «άκουγε φωνές» και απειλούσε να ανοίξει πυρ σε στρατιωτική εκπαιδευτική βάση. Φέρεται επίσης να έχασε πρόσφατα τη δουλειά του, ενώ σύμφωνα με ρεπορτάζ της Macra, ο Καρντ έχει ιστορικό συλλήψεων για ενδοοικογενειακή βία και άλλα εγκλήματα.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, εισήχθη σε κέντρο ψυχικής υγείας για δύο εβδομάδες.

Οι επιθέσεις διαπράχθηκαν σε τουλάχιστον τρεις διαφορετικές τοποθεσίες: αίθουσα μπόουλινγκ και πάρτι, εστιατόριο-μπαρ και εφοδιαστικό κέντρο αλυσίδας σούπερ μάρκετ.

Οι Αρχές, που απηύθυναν σύσταση στους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους, έδωσαν επίσης στη δημοσιότητα φωτογραφία ενός SUV λευκού χρώματος, ζητώντας από τους πολίτες να μην έλθουν σε επαφή με τον κάτοχό του και να επικοινωνήσουν μαζί τους αν το δουν.

#BREAKING: 80 people have now been confirmed to be shot with 22 confirmed dead Numbers are likely to rise as the suspect is still at large. #Maine #Lewiston #BowlingAlley #LewistonMaine #Massshooting #ActiveShooter #Press #RobertCard #Suspect #Crime pic.twitter.com/GmngZh3rLy

— Ravi Pandey🇮🇳 (@ravipandey2643) October 26, 2023