Συνολικά 36 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη νότια Κίνα όταν κατέρρευσε τμήμα αυτοκινητοδρόμου, σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση από κρατικό μέσο ενημέρωσης.

Ως τις 05:30 (τοπική ώρα· 00:30 ώρα Ελλάδας), είχε επιβεβαιωθεί πως «36 άνθρωποι είναι νεκροί και (άλλοι) 30 τραυματίες», μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα, διευκρινίζοντας πως δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή κάποιου από τους τραυματίες.

At least 19 people have been killed after a highway collapsed in China’s Guangdong province on Wednesday.

The area experienced record rain and flooding during the past two weeks. pic.twitter.com/XipCsCVUtA

— AccuWeather (@accuweather) May 1, 2024

