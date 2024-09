Την ελπίδα ότι μπορεί να επιτευχθεί σύντομα συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, εξέφρασε το απόγευμα του Σαββάτου (τοπική ώρα) ο Τζο Μπάιντεν.

«Πιστεύουμε ότι μπορούμε να κλείσουμε τη συμφωνία, όλοι είπαν ότι συμφωνούν στις αρχές» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος από το Ντέλαγουερ, προσθέτοντας πως είναι αισιόδοξος και κατά τη γνώμη του τα δύο μέρη βρίσκονται «στα πρόθυρα μιας συμφωνίας».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «έχει έρθει η ώρα να τελειώσει αυτός ο πόλεμος».

