Έγγραφο που επαλήθευσε το Wikileaks παρουσίαζε σχέδιο από την πλευρά του Ισραήλ σταδιακής απώθησης των Παλαιστίνιων προς την Αίγυπτο, με στόχο τη μόνιμη εκδίωξή τους από την περιοχή με τη μέθοδο της εθνοκάθαρσης.

Το επαληθευμένο σύμφωνα με τα Wikileaks και μεταφρασμένο έγγραφο του ισραηλινού Υπουργείου Πληροφοριών στις 13 Οκτωβρίου υποδηλώνει ότι η αναγκαστική εκτόπιση των αμάχων της Λωρίδας της Γάζας στην Αίγυπτο θα «απέφερε θετικά και μακροπρόθεσμα στρατηγικά αποτελέσματα».

Το συμβουλευτικό έγγραφο προβλέπει μια διαδικασία τεσσάρων σταδίων, η οποία περιλαμβάνει τη δημιουργία σκηνικών πόλεων στο Σινά και το άνοιγμα του ανθρωπιστικού διαδρόμου, ακολουθούμενη από την κατασκευή πόλεων στο βόρειο Σινά από τις οποίες δεν θα υπήρχε επιστροφή στην Γάζα.

1. Έκκληση προς τους Παλαιστίνιους πολίτες να εκκενώσουν τη βόρεια Γάζα και να επιτρέψουν χερσαίες επιχειρήσεις.

2. Διαδοχικές χερσαίες επιχειρήσεις από τη βόρεια προς τη νότια Γάζα.

3. Αφήνοντας ανοιχτές διαδρομές μέσω της Ράφα.

4. Δημιουργία «πόλεων με σκηνές» στο βόρειο Σινά και κατασκευή πόλεων για την επανεγκατάσταση Παλαιστινίων στην Αίγυπτο.

Λίγο πριν διαρρεύσει το έγγραφο, τόσο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, όσο και της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι διέψευσαν κάθε ενδεχόμενο Παλαιστίνιοι πρόσφυγες να εγκατασταθούν στην Αίγυπτο.

Το σχέδιο για τις τεντουπόλεις στον Βόρειο Σινά είχε παρουσιάσει «αυθόρμητα» ως ιδέα ο πρώην αναπληρωτής υπ. Εξωτερικών του Ισραήλ Ντάνι Αγιαλόν.

