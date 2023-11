Το γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες βίντεο από το Λονδίνο που δείχνει τη δράση της συμμορίας που κλέβει Ferrari μέσα σε δευτερόλεπτα!

Οι δράστες διέρρηξαν μία Ferrari 812 που ήταν σταθμευμένη σε μία ήσυχη γειτονιά στο κέντρο του Λονδίνου και κατάφεραν να φύγουν με αυτό μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

The magnificent 812 SuperFast I sold a few months back has sadly fallen foul to the growing list of stolen Ferrari’s from central London 😨 pic.twitter.com/O57uXxdQnQ

— Tom Blackmore (@TomBlackmore90) September 11, 2023