Η επικεφαλής του γαλλικού κόμματος Εθνικός Συναγερμός (Άκρα Δεξιά) Μαρίν Λεπέν «συνεχάρη» τον Χέερτ Βίλντερς και την παράταξή του, το ακροδεξιό Κόμμα της Ελευθερίας (PVV), για τη «θεαματική επίδοσή» τους στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν στην Ολλανδία.

Το ακροδεξιό, ισλαμοφοβικό κόμμα οδεύει σε άνετη νίκη, αναμένεται να καταλάβει 35 έδρες στην επόμενη Ολλανδική Βουλή, έναντι 25 της συμμαχίας κεντροαριστεράς-οικολόγων του Φρανς Τίμερμανς και 24 του κεντροδεξιού VVD, υπέδειξε δημοσκόπηση εξόδου του Ινστιτούτου Ipsos, αποτέλεσμα που χαρακτηρίζεται πολιτικός σεισμός στη βορειοευρωπαϊκή χώρα που ενδέχεται να γίνει αισθητός σ’ όλη τη Γηραιά Ήπειρο.

«Συγχαρητήρια στον Χέερτ Βίλντερς και στο PVV για τη θεαματική επίδοσή τους στις βουλευτικές εκλογές, που επιβεβαιώνει την αυξανόμενη προσήλωση στην υπεράσπιση των εθνικών ταυτοτήτων. Λόγω του ότι οι λαοί αρνούνται να δουν τον εθνικό πυρσό να σβήνει η ελπίδα για αλλαγή παραμένει ζωντανή στην Ευρώπη», ανέφερε η κυρία Λεπέν μέσω X (του πρώην Twitter).

Ο εθνικιστής δεξιός Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, ο Βίκτορ Όρμπαν, εξέφρασε την ικανοποίησή του διότι κατ’ αυτόν πνέουν «άνεμοι της αλλαγής», μετά τη νίκη της άκρας δεξιάς του Χέερτ Βίλντερς στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες Τετάρτη στην Ολλανδία.

The winds of change are here! Congratulations to @geertwilderspvv on winning the Dutch elections! pic.twitter.com/yh9LVcuP5J

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) November 22, 2023