Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα το πρωί λίγο μετά τις 10 (ώρα Ιταλίας) στο Καλεντσάνο της Τοσκάνης στη Φλορεντία, σε εγκαταστάσεις διυλιστηρίων του Ιταλικού Ομίλου Υδρογονανθράκων Eni. Μέχρι στιγμής τα σωστικά συνεργεία έχουν βρει έναν άντρα νεκρό, ενώ έχουν μεταφέρει με σοβαρά εγκαύματα στο νοσοκομείο, τουλάχιστον 7 τραυματίες.

«Είμαστε όλοι πολύ σοκαρισμένοι γιατί τα νέα φτάνουν λεπτό με το λεπτό, η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή και είμαστε πραγματικά ανήσυχοι γιατί η έκρηξη είναι σοβαρή και όλοι ελπίζουμε να μην αυξηθεί ο αριθμός των τραυματιών και των νεκρών». Αυτό δήλωσε ο Dario Nardella , ευρωβουλευτής του PD και πρώην δήμαρχος της Φλωρεντίας, μιλώντας για την έκρηξη στο περιθώριο συνάντησης με εργαζομένους της Beko Europe στη Σιένα.

Στην ευρύτερη περιοχή είναι ορατό ένα μεγάλο σύννεφο μαύρου καπνού και στο σημείο της έκρηξης έχουν σπεύσει πυροσβέστες και δυνάμεις της αστυνομίας.

A very strong explosion was felt in different parts of the province of Florence, Italy. Natural gas stock deposit of #Eni in Pratignone, #Calenzano exploded. Firefighters coming from all over Tuscany in the attempt to stop the fire. Air polluting will be wild in the next days. pic.twitter.com/G6pUYadXjm

— Ēra (🤡;🫧) (@redactedera) December 9, 2024

